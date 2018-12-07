Спорт

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В Харькове пройдет чемпионат мира по казацкому бою

В Харькове пройдет чемпионат мира по казацкому бою
Чемпионат мира по казацкому бою процдет 7-10 декабря во Дворце спорта «Локомотив».
Участие в соревнованиях примут около 800 спортсменов из Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Кипра, Испании, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Литвы, Молдовы, Румынии.

Программа чемпионата состоит из формальных технических комплексов и разделов свободного рукопашного боя: «Однотан», «Тан-бой», «Забава», «Борня», «Герць».

Открытие соревнований – 8 декабря, начало – в 14:00, вход – свободный.

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