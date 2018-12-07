В Харькове пройдет чемпионат мира по казацкому бою 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чемпионат мира по казацкому бою процдет 7-10 декабря во Дворце спорта «Локомотив».

Участие в соревнованиях примут около 800 спортсменов из Украины, Беларуси, Армении, Азербайджана, Грузии, Турции, Кипра, Испании, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Польши, Литвы, Молдовы, Румынии.



Программа чемпионата состоит из формальных технических комплексов и разделов свободного рукопашного боя: «Однотан», «Тан-бой», «Забава», «Борня», «Герць».



Открытие соревнований – 8 декабря, начало – в 14:00, вход – свободный.