Полторак объяснил, почему под Керчью украинские моряки не открывали огонь: видео 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что если бы украинские моряки открыли бы огонь по российским военным в Керченском проливе, то РФ начала бы полномасштабную войну против Украины.