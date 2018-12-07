Разрыв «дружбы» с Россией: стало известно, как голосовали нардепы-харьковчане 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Верховная Рада Украины вчера, 6 декабря, проголосовала за решение о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией с 1 апреля 2019 года. "За" проголосовали 277 депутатов, "против" - 20, еще 34 не голосовали, сообщает общественная организация "Опора".

Среди харьковских нардепов "за" голосовали: Антон Геращенко, Михаил Кобцев, Алена Кошелева, Ярослав Маркевич, Роман Семенуха, Александр Кирш, Сергей Тригубенко



Не голосовали за этот законопроект, хотя и были зарегистрированы в сессионном зале: Михаил Добкин, Валерий Писаренко, Александр Беловол, Виктор Остапчук.



Не присутствовали на голосовании: Анатолий Гиршфельд, Александр Фельдман, Виталий Хомутынник, Игорь Котвицкий, Владимир Мысык, Дмитрий Шенцев, Дмитрий Святаш, Дмитрий Добкин, Владимир Кацуба, Анатолий Денисенко, Евгений Мураев.



Для справки. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией начал действовать в 1999 году. В нем закреплены принципы стратегического партнерства Украины и РФ, его действие автоматически продолжалась каждые десять лет.