Глава ХОГА поздравила работников местного самоуправления с профессиональным праздником

Мероприятие состоялось 6 декабря в ХОГА, сообщает пресс-служба
облгосадминистрации.
- Местное самоуправление - одно из важнейших звеньев, которое находится ближе к людям и может оперативно реагировать на запросы и проблемы, которые возникают, - сказала глава ХОГА, приветствуя собравшихся.
Она отметила, что в ходе сессии областного совета, которая состоялась в этот же день, было принято много решений, важных для развития Харьковской области.
- В областном бюджете мы запланировали средства на те объекты, которые заждались ремонтов. Имея укрепленные местные, областные и государственный бюджет, мы можем совместно участвовать в тех инициативах и проектах, которые действительно нужны людям, - сказала Юлия Светличная.
Она подчеркнула, что развитие региона возможно лишь при условии объединения усилий областной власти, власти на местах и местного самоуправления.
- За последние годы почти каждая громада реализует проекты, которых очень долго ждала. И мы не будем сбавлять темпов. Харьковская область должна развиваться. Есть очень большое количество работы, но мы знаем, что, объединившись с целью единства и развития, мы сможем с вами преодолеть те вызовы, которые перед нами стоят, - подчеркнула глава Харьковской ОГА.
Юлия Светличная заверила, что местные проекты всегда будут получать помощь и поддержку со стороны областной власти. Работникам органов местного самоуправления руководитель области пожелала выдержки и сил.
- Никогда не ошибиться, не подвести ваших избирателей и доверие людей. Всегда слушать и слышать людей, всегда заботиться о них и отвечать взаимностью на те просьбы, которые есть у громады, - добавила руководитель области.
Во время мероприятия Юлия Светличная приняла участие в награждении лучших представителей органов местного самоуправления всех уровней. Среди наград, которые вручались, - почетные грамоты Верховной Рады Украины и благодарности Премьер-министра Украины. Также в рамках торжеств наградили победителей областного конкурса для детей и молодежи «Самоуправление - это мы». Участие в конкурсе приняли около 400 школьников и студентов из 22 районов области и города Харьков.