На дорогах Харьковской области работало более 100 единиц техники 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На Харьковщине проезд автотранспорта обеспечен на всех автодорогах общего пользования государственного значения.

6 декабря наблюдались небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами - с дождем. На дорогах местами образовалась гололедица. Вечером на западе области, в Валковском и Коломакском районах, прошли снегопады. За два часа выпало около 7 см снега. Все время там работала спецтехника. Всего в течение суток на государственных дорогах области работало 109 единиц спецтехники и 143 рабочих дорожного хозяйства. На обработку покрытия использовано 849 куб. м песчано-солевой смеси и 65 тонн технической соли, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.



7 декабря проводятся работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения и расширению проезжей части от снега. Особое внимание направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы) на автомобильных дорогах государственного значения. Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью 5 существующих камер наблюдения, отметили в САД.