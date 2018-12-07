Харьков

  • 267
    •  / 

На дорогах Харьковской области работало более 100 единиц техники

На дорогах Харьковской области работало более 100 единиц техники
На Харьковщине проезд автотранспорта обеспечен на всех автодорогах общего пользования государственного значения.
6 декабря наблюдались небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами - с дождем. На дорогах местами образовалась гололедица. Вечером на западе области, в Валковском и Коломакском районах, прошли снегопады. За два часа выпало около 7 см снега. Все время там работала спецтехника. Всего в течение суток на государственных дорогах области работало 109 единиц спецтехники и 143 рабочих дорожного хозяйства. На обработку покрытия использовано 849 куб. м песчано-солевой смеси и 65 тонн технической соли, сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

7 декабря проводятся работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения и расширению проезжей части от снега. Особое внимание направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы) на автомобильных дорогах государственного значения. Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью 5 существующих камер наблюдения, отметили в САД.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2782.42 грн
100 EUR 3163.9 грн
10 RUB 4.1577 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи