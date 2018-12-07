«Кернесу худо»: стало известно, почему городской голова Харькова не приехал в суд 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

7 декабря в Апелляционном суде Полтавской области должны были рассмотреть апелляционную жалобу Сергея Ряполова, который не согласен с закрытием дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников.