«Кернесу худо»: стало известно, почему городской голова Харькова не приехал в суд

Однако харьковский градоначальник в очередной раз не явился на судебное заседание. Причина - у него диагностировали острый бронхит с астматическим компонентом. Об этом в зале суда заявила один из адвокатов Кернеса, сообщает
«Город Х».
"По данным врачей из 26-й поликлиники, мой подзащитный с 5 декабря находится на амбулаторном лечении. У него высокая температура, приступы кашля и удушья, насморк", - подчеркнул защитник.
Кроме того, Кернесу рекомендован постельный режим, а также противопоказаны переохлаждения, физнагрузки и комбинированные транспортные переезды.
Напомним, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, которого обвиняли в пытках и похищении участников Евромайдана (Сергея Ряполова и Александра Кутянина) в Харькове. Причина - систематическая неявка в суд и отказ от участия в судебных дебатах прокуроров, потерпевших и их адвокатов.
Однако ни сторона обвинения, ни потерпевшие с таким решение не согласны. В результате, 16 августа один из потерпевших - Сергей Ряполов подал апелляционную жалобу, но на первое заседание по апелляционной жалобе в суд не явились ни сами обвиняемые, ни их защитники. После чего было принято решение перенести заседание.
Последний раз заседание было перенесено с 23 ноября на 7 декабря, так как Геннадий Кернес по состоянию здоровья не смог явится в Апелляционный суд Полтавской области.
К слову, главный фигурант дела - Геннадий Кернес уже дважды предпринимал попытку перенести рассмотрение апелляционной жалобы в другой суд. Но оба раза Верховный суд ему отказывал. На этот раз с таким же ходатайством 20 ноября в Верховный суд обратился один из обвиняемых охранников, а именно - Виталий Блинников, и попросил отложить рассмотрение апелляционной жалобы до вынесения решения.