Харьков

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Под Харьковом начала курсировать новая электричка: фото-факт

Под Харьковом начала курсировать новая электричка: фото-факт
Электропоезд ЕР2Р-7087 курсирует по маршруту Харьков-Лозовая-Лиман с декабря. Пригородный поезд №7035/7037/7038 ездит ежедневно, кроме вторника.
Об этом сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Электричка ходит через станции Покотиловка, Мерефа, Лозовая, Барвенково, Славянск и другие. В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения. Стеклопакеты на входных и салонных дверях обеспечивают тепло в салоне вагонов. Из информационного табло можно узнать о следующих остановках и времени пребывания поезда.



Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями, которые лучше освещают рельсы. В кабине машиниста есть камеры внешнего и внутреннего наблюдения и система видеорегистрации, позволяющая наблюдать за салоном электрички.



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