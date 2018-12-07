Под Харьковом начала курсировать новая электричка: фото-факт

Об этом сообщили
в пресс-службе ЮЖД.
Электричка ходит через станции Покотиловка, Мерефа, Лозовая, Барвенково, Славянск и другие. В новом поезде вместо деревянных сидений установлены комфортные сидения. Стеклопакеты на входных и салонных дверях обеспечивают тепло в салоне вагонов. Из информационного табло можно узнать о следующих остановках и времени пребывания поезда.
Внешне поезд оснащен светодиодными прожекторами и буферными фонарями, которые лучше освещают рельсы. В кабине машиниста есть камеры внешнего и внутреннего наблюдения и система видеорегистрации, позволяющая наблюдать за салоном электрички.