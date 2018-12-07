Синоптики дали недельный прогноз погоды в Харькове

По данным sinoptic.ua
, 8 декабря в Харькове температура воздуха будет составлять от -6 до -4 градусов.
В этот день будет пасмурная погода, осадков не ожидается.
9 декабря синоптики прогнозируют утром снег, а днем – дождь со снегом.
Днем скорость ветра будет составлять от 5 до 5.9 м/с.
Столбики термометров будут показывать от -2 до +1 градуса.
10 декабря в Харькове будет идти снег, но к полудню он должен прекратиться.
Температура будет составлять от 0 до 1 градуса тепла.
11 декабря синоптики прогнозируют мелкий дождь со снегом. Столбики термометров будут показывать от 0 до 1 градуса тепла.
Влажность будет составлять около 100%.
12 декабря столбики термометров не будут подниматься выше ноля.
Утром синоптики обещают сильный дождь со снегом, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный снег.
Влажность будет составлять около 95%, а атмосферное давление – 740 мм.
13 декабря температура воздуха будет от 3 до 1 градусов мороза. Днем осадков не ожидается, а вечером пойдет мелкий снег.
14 декабря столбики термометров будут показывать от -4 до -3 градусов.
В Харькове в этот день будет облачная погода, осадков не ожидается.