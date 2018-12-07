Харьков

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Синоптики дали недельный прогноз погоды в Харькове

Синоптики дали недельный прогноз погоды в Харькове
Специалисты гидрометцентра составили подробный прогноз погоды в Харькове на ближайшую неделю.
По данным sinoptic.ua, 8 декабря в Харькове температура воздуха будет составлять от -6 до -4 градусов.

В этот день будет пасмурная погода, осадков не ожидается.

9 декабря синоптики прогнозируют утром снег, а днем – дождь со снегом.

Днем скорость ветра будет составлять от 5 до 5.9 м/с.

Столбики термометров будут показывать от -2 до +1 градуса.

10 декабря в Харькове будет идти снег, но к полудню он должен прекратиться.

Температура будет составлять от 0 до 1 градуса тепла.

11 декабря синоптики прогнозируют мелкий дождь со снегом. Столбики термометров будут показывать от 0 до 1 градуса тепла.

Влажность будет составлять около 100%.

12 декабря столбики термометров не будут подниматься выше ноля.

Утром синоптики обещают сильный дождь со снегом, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет сильный снег.

Влажность будет составлять около 95%, а атмосферное давление – 740 мм.

13 декабря температура воздуха будет от 3 до 1 градусов мороза. Днем осадков не ожидается, а вечером пойдет мелкий снег.

14 декабря столбики термометров будут показывать от -4 до -3 градусов.

В Харькове в этот день будет облачная погода, осадков не ожидается.

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