Названы главные причины неудачных браков 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Американские специалисты провели ряд экспериментов среди пар, которые уже давно связали себя узами брака, чтобы ответить на вопрос, который интересует всех молодоженов.