Названы главные причины неудачных браков

В ходе исследования они смогли назвать основные причины неудачных браков, информируют
«Экономические новости».
Ученые выяснили, что стресс и его возбудители негативно влияют на состояние нашего организма. Специалисты советуют при выборе постоянного спутника жизни опираться на конфликтологию, чем на другие факторы. Тем более наш организм запрограммирован на долголетие, а с «неправильной» второй половиной из-за постоянных стрессов сложно прожить будет и половину, считают ученые.
Эксперты заявили, что основной причиной развода становится тот факт, что один из партнеров хочет самоутвердится за счет своей половинки и показать остальным свою успешность и стабильность. Также ученые считают, что с браком не нужно спешить, особенно в юном возрасте, так как это тоже является основной причиной развода. Когда ожидания не оправдываются.
Интересно, что на Мальдивах самое большое количество разводов во всем мире. А в Украине, как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, 10 процентов заключенных браков распадаются в течение первого года и лишь одна из трех пар не разводится. Он добавил, что в большинстве случаев ребенок и дальше проживает с матерью.