Общество

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Названы главные причины неудачных браков

Названы главные причины неудачных браков
Американские специалисты провели ряд экспериментов среди пар, которые уже давно связали себя узами брака, чтобы ответить на вопрос, который интересует всех молодоженов.
В ходе исследования они смогли назвать основные причины неудачных браков, информируют «Экономические новости».

Ученые выяснили, что стресс и его возбудители негативно влияют на состояние нашего организма. Специалисты советуют при выборе постоянного спутника жизни опираться на конфликтологию, чем на другие факторы. Тем более наш организм запрограммирован на долголетие, а с «неправильной» второй половиной из-за постоянных стрессов сложно прожить будет и половину, считают ученые.

Эксперты заявили, что основной причиной развода становится тот факт, что один из партнеров хочет самоутвердится за счет своей половинки и показать остальным свою успешность и стабильность. Также ученые считают, что с браком не нужно спешить, особенно в юном возрасте, так как это тоже является основной причиной развода. Когда ожидания не оправдываются.

Интересно, что на Мальдивах самое большое количество разводов во всем мире. А в Украине, как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, 10 процентов заключенных браков распадаются в течение первого года и лишь одна из трех пар не разводится. Он добавил, что в большинстве случаев ребенок и дальше проживает с матерью.

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