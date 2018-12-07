Политик: Путин готовит ловушку с освобождением украинских моряков 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Украине заявили, что в Кремле обменяют украинских моряков только, как нарушителей их границы. Этим они подтвердят основные тезисы российской пропаганды.