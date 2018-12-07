Политика

  • 424
    •  / 

Политик: Путин готовит ловушку с освобождением украинских моряков

Политик: Путин готовит ловушку с освобождением украинских моряков
В Украине заявили, что в Кремле обменяют украинских моряков только, как нарушителей их границы. Этим они подтвердят основные тезисы российской пропаганды.
Такое мнение высказал Георгий Тука, который занимает пост замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, информируют «Экономические новости».

Он добавил, что недавно российский президент Владимир Путин сообщил, что для них наши моряки — нарушители границы, но они готовы вести диалог о их обмене или освобождении. Путин также заявил, что они не получили пока еще никакого официального обращения от украинской стороны, поэтому эти моряки будут нести наказание согласно Уголовному кодексу России. Тука подчеркивает, что в таких высказываниях кроется ловушка политики РФ.

Политик подчеркивает, что если украинская сторона согласится на таких условиях освобождать моряков, то она фактически признает, что они виновны, так как находились не в нейтральных водах.

Также эксперт уверен, что нас заставляют таким коварным способом на дипломатическом уровне принять те тезисы, которые активно звучат с уст российских политиков и лежат в основе их пропаганды. Георгий Тука надеется, что освобождения украинских моряков пройдет за другим сценарием.

Политик сообщил, что украинская сторона будет настаивать на том, что моряки — военнопленные, и к ним должны применять нормы Женевской конвенции.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

программа комментарииЛого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2782.42 грн
100 EUR 3163.9 грн
10 RUB 4.1577 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи