Политик: Путин готовит ловушку с освобождением украинских моряков

Такое мнение высказал Георгий Тука, который занимает пост замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, информируют
«Экономические новости».
Он добавил, что недавно российский президент Владимир Путин сообщил, что для них наши моряки — нарушители границы, но они готовы вести диалог о их обмене или освобождении. Путин также заявил, что они не получили пока еще никакого официального обращения от украинской стороны, поэтому эти моряки будут нести наказание согласно Уголовному кодексу России. Тука подчеркивает, что в таких высказываниях кроется ловушка политики РФ.
Политик подчеркивает, что если украинская сторона согласится на таких условиях освобождать моряков, то она фактически признает, что они виновны, так как находились не в нейтральных водах.
Также эксперт уверен, что нас заставляют таким коварным способом на дипломатическом уровне принять те тезисы, которые активно звучат с уст российских политиков и лежат в основе их пропаганды. Георгий Тука надеется, что освобождения украинских моряков пройдет за другим сценарием.
Политик сообщил, что украинская сторона будет настаивать на том, что моряки — военнопленные, и к ним должны применять нормы Женевской конвенции.