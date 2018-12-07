Общество

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Харьковчане получили премии городского совета

Харьковчане получили премии городского совета
Церемония награждения лауреатов премии Харьковского городского совета прошла 7 декабря в городском совете.
От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса всех присутствующих поздравил заместитель городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев, сообщает пресс-служба горсовета.

– Именно вы своим трудом закладываете новые программы по развитию Харькова. Каждый из вас - профессионал своего дела, преданный профессии, городу и стране. Вы делаете жизнь каждого харьковчанина комфортной и стабильной. Спасибо за вашу работу на благо и процветание Харькова, - отметил Михаил Фатеев.

За весомый вклад в решение социально-экономических вопросов и развитие местного самоуправления в этом году городской совет присудил премии в 9-ти номинациях: «Развитие самоорганизации населения», «Промышленность, предпринимательство, строительство, транспорт и связь», «Образование и наука», «Здравоохранение и социальная защита», «Развитие физической культуры и спорта», «Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и экология», «Творческие достижения», «Укрепление международных связей», «Правовое обеспечение деятельности местного самоуправления и укрепление правопорядка».

Лауреатами премии стали 26 человек - работники коммунальных предприятий, врачи, ученые, социальные работники, работники учебных заведений, спортсмены, деятели искусства, дворники и пр. Также премию присудили двум коллективам: ЧАО «Завод «Южкабель» и Молодежному совету при Харьковском городском голове.

Самому юному из лауреатов всего 8 лет. Это шахматист Тихон Черняев. В этом году мальчик стал двукратным чемпионом мира по шахматам среди детей в возрасте 8-12 лет.

– Эта премия станет для меня стимулом быть еще лучше и достигать новых побед. На что я потрачу награду, еще не реши», - сказал Тихон Черняев.

Вместе с юным чемпионом на церемонию пришла его мама Светлана Черняева.

– Очень трогательно видеть своего сына, который для меня и маленький и большой одновременно, в кругу лауреатов этой высокой премии. Я счастлива, что он достиг таких побед, а у нас нашлись силы помочь ему в этом и поддержать в его таланте. Я искренне рада, что он прославил наш город – ведь Харьков достоин того, чтобы его прославлять, - сказала мама Тихона.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

Напомним, премия Харьковского городского совета была учреждена в 2009 году. За это время ее лауреатами стали около 350 человек.

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