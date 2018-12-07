Погода в Харькове на выходных 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В ближайшие трое суток в Харькове и области ожидаются дожди и мокрый снег.

8 декабря: облачно с прояснениями, местами по области небольшой снег, местами по области будет сохраняться слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом утром на южный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 5–10º мороза, днем 1–6º ниже нуля; по городу: без осадков, ночью 6–8º мороза, днем 3–5º ниже нуля.



9 декабря: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 2–7º мороза, днем от 1º мороза до 4º тепла.



10 декабря: облачно с прояснениями, ночью снег и дождь, днем без существенных осадков, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5–10 м/сек. Температура: на протяжении суток от 2º мороза до от 3º тепла.