Харьков

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Погода в Харькове на выходных

Погода в Харькове на выходных
В ближайшие трое суток в Харькове и области ожидаются дожди и мокрый снег.
8 декабря: облачно с прояснениями, местами по области небольшой снег, местами по области будет сохраняться слабый гололед, слабое налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом утром на южный, 5–10 м/сек. Температура по области: ночью 5–10º мороза, днем 1–6º ниже нуля; по городу: без осадков, ночью 6–8º мороза, днем 3–5º ниже нуля.

9 декабря: облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, мокрый снег. Днем мокрый снег и дождь, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 7–12 м/сек. Температура: ночью 2–7º мороза, днем от 1º мороза до 4º тепла.

10 декабря: облачно с прояснениями, ночью снег и дождь, днем без существенных осадков, местами гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5–10 м/сек. Температура: на протяжении суток от 2º  мороза до от 3º тепла.

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