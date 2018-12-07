Названы крупнейшие плательщики налогов в Харькове 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

17,2 млрд. грн. налогов за 11 месяцев 2018 года уплатили клиенты Харьковского управления Офиса крупных плательщиков налогов, что на 153 млн.грн. больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщила начальник управления Галина Феденко. Налоги уплачены в общий фонд госбюдежета.



Наибольшие суммы в госбюджет с начала года уплатили:



- ЧАО "Филип Моррис Украина";

- АО "Турбоатом";

- ООО "Куб-газ";

- АО "Харьковоблэнерго";

- Южная железная дорога;

- КП "Харьковские тепловые сети";

- ТЭЦ-5.



В общий фонд госбюджета поступило:



- 11млрд. грн. акцизного налога,

- 3 млрд. 708 млн. грн. налога на добавленную стоимость,

- 1 млрд. 612 млн. грн. налога на прибыль предприятий,

- 327 млн. грн. налога на доходы физических лиц (в части, которая поступает в Государственный бюджет).



В ноябре текущего года уплачено 2,4 млрд. грн. (больше на 18,9%):



- акцизного налога - на 418 млн. грн. (+38%);

- налога на доходы физических лиц (в части, которая поступает в Государственный бюджет) - на 6,1 млн. грн. (+20,5%);

- налога на прибыль предприятий - на 5 млн. грн. (+1,3%%).