Харьковчан одолевает грипп 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С октября в Харьковской области гриппом и ОРВИ заболели более 75 тысяч человек.

–На данный момент показатель заболеваемости населения области на 100 тысяч составляет 549,05 при пороговом уровне 501,7. То есть заболеваемость 9,4 выше порогового уровня. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года гриппом и ОРВИ в области заболели 71217 человек, – привел данные начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак.



В настоящее время уровень заболеваемости превысил пороговый в 10 районах и 2-х городах областного значения.



В этом эпидемическом сезоне были госпитализированы 1930 человек, из которых 1330 - дети. За аналогичный период прошлого года были госпитализированы 1495 человек (1026 детей).



По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов будут циркулировать штаммы вирусов гриппа: А (Н1N1) (Мичиган) и два новых - А (Н3N2) (Сингапур) и В (Колорадо).



Специалисты отмечают, что самым надежным средством профилактики гриппа является вакцинация. В первую очередь, прививки рекомендуется делать детям до 5 лет, беременным женщинам, лицам старше 65 лет, людям с избыточным весом, больным сахарным диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких, а также лицам, которые получают иммуносупрессивную терапию, и тем, кто относится к группам риска по профессии (медицинские работники, учителя и воспитатели, продавцы, водители общественного транспорта и все, кто работает в многолюдных местах).



– Вакцинироваться можно только тогда, когда человек абсолютно здоров. И лучше именно в тот период, когда нет вообще гриппа в стране – до начала эпидемического сезона. Ни в коем случае нельзя вакцинироваться после перенесенной болезни и при любых недомоганиях. В этом случае могут быть осложнения, – предупредил Богдан Федак.



В этом году рекомендуется 2 вакцины: «Джи Си Флю» производства «Грин Кросс Корпорейшн», Южная Корея, и «Ваксигрипп-тетра» производства «Санофи Пастер», Франция.