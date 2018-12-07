Ученые объяснили, почему в самолете нежелательно пить чай и кофе 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чай и кофе, которые предлагают пассажирам на борту самолетов, могут нанести вред здоровью — цистерны для воды на борту слишком грязные. К такому выводу пришли американские ученые.