Общество

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Ученые объяснили, почему в самолете нежелательно пить чай и кофе

Ученые объяснили, почему в самолете нежелательно пить чай и кофе
Чай и кофе, которые предлагают пассажирам на борту самолетов, могут нанести вред здоровью — цистерны для воды на борту слишком грязные. К такому выводу пришли американские ученые.
Эксперты Food Policy Center из Хантерского колледжа проверили питание в самолетах 11 авиакомпаний и раскрыли правду о загрязненности воды на борту лайнера, информируют «Экономические новости».

Как объяснили специалисты, цистерны для воды не чистят должным образом, поэтому у них могут быть опасные бактерии, например, кишечная палочка. Сотрудники авиакомпаний, опрошенные исследователями, рассказали о процедуры обслуживания резервуаров для воды. Выяснилось, что многие процедуры, касающиеся уборки, проводятся довольно поверхностно.

После приземления самолета цистерны не опорожняются и не очищаются, так как на это просто нет времени. Резервуар для воды заполняют жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде, — пояснил исполнительный директор Food Policy Center Чарльз Платкин.

Он добавил, что по правилам американских авиакомпаний цистерны с водой очищаются всего четыре раза в год. Эксперт также порекомендовал взять с собой антисептик и использовать его после посещения уборной, а не мыть руки водой из крана.

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