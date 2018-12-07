Ученые объяснили, почему в самолете нежелательно пить чай и кофе

Эксперты Food Policy Center из Хантерского колледжа проверили питание в самолетах 11 авиакомпаний и раскрыли правду о загрязненности воды на борту лайнера, информируют
«Экономические новости».
Как объяснили специалисты, цистерны для воды не чистят должным образом, поэтому у них могут быть опасные бактерии, например, кишечная палочка. Сотрудники авиакомпаний, опрошенные исследователями, рассказали о процедуры обслуживания резервуаров для воды. Выяснилось, что многие процедуры, касающиеся уборки, проводятся довольно поверхностно.
После приземления самолета цистерны не опорожняются и не очищаются, так как на это просто нет времени. Резервуар для воды заполняют жидкостью доверху после каждого использования. Все, что оседает на дне, остается в воде, — пояснил исполнительный директор Food Policy Center Чарльз Платкин.
Он добавил, что по правилам американских авиакомпаний цистерны с водой очищаются всего четыре раза в год. Эксперт также порекомендовал взять с собой антисептик и использовать его после посещения уборной, а не мыть руки водой из крана.