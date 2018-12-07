В погоне за иллюзией

Иванна Тищенко

Я – наркозависимая. И я говорю об этом откровенно, потому что не стесняюсь своего жизненного пути. Мне стоило оказаться на краю пропасти, чтобы понять ценность собственной жизни и сформировать себя как личность. Я с гордостью могу сказать, что я – волонтер и каждый день делаю шаг навстречу тем, кто нуждается в помощи. Сегодня я откровенно говорю о том, что наше окружение привыкло держать под завесой тайны.Наркозависимость – болезнь неизлечимая, но это не приговор, ведь выход есть, нужно только сделать первый шаг. Опираясь на собственный опыт, я могу описать картину, которая является актуальной в харьковском настоящем. Легкодоступность, открытая реклама и низкая ценовая политика – это основные факторы привлечения внимания молодежи в сторону наркотических средств. Азарт, поиск острых ощущений и желание выйти за рамки общепринятых норм поведения толкают людей на отчаянный шаг – употребление наркотиков. Есть спрос – есть потребитель.Бесконтактная продажа путем распространения закладок позволяет в минимальный срок оформить заказ через социальные сети и получить фото с описанием расположения закладки в любой точке города. При этом купля-продажа наркотиков происходит в режиме инкогнито, что позволяет избежать ответственности. Наркомания – это как игра в крестики-нолики. Сначала ты становишься ноликом, а потом на тебе ставят крестик. В погоне за иллюзорным кайфом человек надеется на крупный выигрыш, а проигрывает целое состояние – состояние здоровья, состояние душевного равновесия, материальное состояние. Наркобизнес в Харькове работает под слоганом «Добро пожаловать на скользкую наркоманскую дорогу», но никто не предупреждает, что она ведет в ад.Все наркоманы бросают наркотики, но лишь немногие – при жизни. Начиная со школьного возраста нужно проводить профилактические мероприятия, направленные на антипропаганду наркотических веществ. Обнародовать проблему и незаконный оборот наркотических веществ – это важная ступенька на пути формирования осознания масштабов катастрофы, которая касается каждого из нас. Общество, где каждый человек зависит друг от друга, должен брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг. Сотрудничество должно быть инвестицией в наше общее трезвое будущее.Кризисное состояние, в котором оказался город, из-за распространения наркотиков и безответственного отношения большинства населения к этому может привести к катастрофе глобального масштаба. Пытаясь остановить волну наркомании, заполонившей Харьков, начните с себя. Задумайтесь, какой вклад в предотвращение употребления наркотиков среди молодежи вы можете сделать уже сегодня. Только своевременная профилактика и предоставление альтернативных вариантов, привлечение как взрослых, так и молодежи к массовым мероприятиям, направленным на антипропаганду наркотиков, может дать толчок к позитивным изменениям.Наркомания – чума XXI века. И именно ваши поступки могут повлиять на прекращение развития смертельной болезни души и тела и распространения ее среди молодежи. Успех есть там, где есть цель и жажда к сотрудничеству.И ваш сегодняшний выбор может изменить окружающую среду.