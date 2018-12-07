Медикам не удалось спасти малышку, которой помогали неравнодушные харьковчане

Об этом, как информирует
«Город Х» сообщили на странице мини-футбольного клуба «Феникс», где работает тренером дядя девочки, Ярослав Крайник.
Напомним, накануне первого дня рождения, который малышка отметила в ноябре, медики поставили ей страшный диагноз – острый лейкоз. Болезнь развилась буквально за пару недель и «съедала» ребенка бешеными темпами. Но врачи давали надежду и семья объявила сбор денег на лечение девочки.
Откликнулись и маленькие футболисты клуба «Феникс». Вместо того, чтобы тортом и чаепитием отпраздновать третью годовщину создания клуба, мальчишки решили провести благотворительный товарищеский матч с «Арсеналом».
Однако никакие деньги не помогли спасти кроху - вечером 6 декабря она умерла.
Сейчас свои ближайшие футбольные матчи ребята из МФК «Феникс» планируют посвятить памяти Настеньки.