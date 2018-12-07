Харьков

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Медикам не удалось спасти малышку, которой помогали неравнодушные харьковчане

Медикам не удалось спасти малышку, которой помогали неравнодушные харьковчане
Маленькая харьковчанка Настенька Чернятина, которую спасали всем миром, не смогла победить тяжелую болезнь.
Об этом, как информирует «Город Х» сообщили на странице мини-футбольного клуба «Феникс», где работает тренером дядя девочки, Ярослав Крайник.

Напомним, накануне первого дня рождения, который малышка отметила в ноябре, медики поставили ей страшный диагноз – острый лейкоз. Болезнь развилась буквально за пару недель и «съедала» ребенка бешеными темпами. Но врачи давали надежду и семья объявила сбор денег на лечение девочки.

Откликнулись и маленькие футболисты клуба «Феникс». Вместо того, чтобы тортом и чаепитием отпраздновать третью годовщину создания клуба, мальчишки решили провести благотворительный товарищеский матч с «Арсеналом».

Однако никакие деньги не помогли спасти кроху - вечером 6 декабря она умерла.

Сейчас свои ближайшие футбольные матчи ребята из МФК «Феникс» планируют посвятить памяти Настеньки.

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