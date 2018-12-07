Музыканты соберут средства на принтер Брайля слабовидящим детям 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

21 декабря на сцене ХНАТОБа им. Н. Лысенко состоится благотворительный концерт мировых звезд классической музыки «Классическая феерия».

Музыканты с разных континентов уже в седьмой раз приедут в Харьков, чтобы подарить детям два часа волшебной музыки и собрать средства для детских лечебных учреждений и учебных заведений для детей с инвалидностью.



Традиционно 60% мест в зале будут бесплатно отданы детям из интернатов, детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. Средства, собранные с продажи остальных билетов, пойдут на благотворительность. В этом году на них будет куплен принтер Брайля для слабовидящих детей, которые учатся в КУ «Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс имени В.Г. Короленко».



Программу концерта, состоящую преимущественно из шедевров классической музыки, разнообразят мелодии армянского дудука.



Среди музыкантов, которые примут участие в концерте, Ласло Фенио (Германия) – один из лучших виолончелистов мира, Даниил Австрих (Германия) – скрипач, играющий в квартете «Микеланджело», Александр Дворниченко (Украина) – альтист, заместитель директора МАСО «Слобожанский», Сергей Дворниченко (США) – кларнетист, лауреат многих конкурсов в США и Европе, Арутюн Чколян (Армения) – музыкант-мультиинструменталист, специализирующийся на армянских народных духовых инструментах, таких как дудук, зурна, шви, ней, а также на кларнете.