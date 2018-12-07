Общество

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Музыканты соберут средства на принтер Брайля слабовидящим детям

Музыканты соберут средства на принтер Брайля слабовидящим детям
21 декабря на сцене ХНАТОБа им. Н. Лысенко состоится благотворительный концерт мировых звезд классической музыки «Классическая феерия».
Музыканты с разных континентов уже в седьмой раз приедут в Харьков, чтобы подарить детям два часа волшебной музыки и собрать средства для детских лечебных учреждений и учебных заведений для детей с инвалидностью.

Традиционно 60% мест в зале будут бесплатно отданы детям из интернатов, детских домов, малообеспеченных и многодетных семей. Средства, собранные с продажи остальных билетов, пойдут на благотворительность. В этом году на них будет куплен принтер Брайля для слабовидящих детей, которые учатся в КУ «Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс имени В.Г. Короленко».

Программу концерта, состоящую преимущественно из шедевров классической музыки, разнообразят мелодии армянского дудука.

Среди музыкантов, которые примут участие в концерте, Ласло Фенио (Германия) – один из лучших виолончелистов мира, Даниил Австрих (Германия) – скрипач, играющий в квартете «Микеланджело», Александр Дворниченко (Украина) – альтист, заместитель директора МАСО «Слобожанский», Сергей Дворниченко (США) – кларнетист, лауреат многих конкурсов в США и Европе, Арутюн Чколян (Армения) – музыкант-мультиинструменталист, специализирующийся на армянских народных духовых инструментах, таких как дудук, зурна, шви, ней, а также на кларнете.

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