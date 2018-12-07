Украина

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В Украине грядет масштабная проверка облгазов

В Украине грядет масштабная проверка облгазов
Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание группы для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС), в которую войдут представители Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.
Об этом, как сообщает ЗН, он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

– Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу – НКРЭКУ, представители правительства – Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство, – сказал Гройсман.

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