В Украине грядет масштабная проверка облгазов

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание группы для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС), в которую войдут представители Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.
Об этом, как сообщает ЗН, он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
– Думаю, что в среду мы поручим правительству или примем какой-либо другой документ для того, чтобы Национальная комиссия осуществила детальную проверку всех облгазов страны. То, что я слышу сегодня, выходит за пределы полномочий, от чего страдает население. Наверное, даже создадим совместную группу – НКРЭКУ, представители правительства – Минрегиона, Минэнергоугля - и начнем их приводить в чувство, – сказал Гройсман.