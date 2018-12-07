В Украине грядет масштабная проверка облгазов 7 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал создание группы для проверки деятельности операторов газораспределительных сетей (ГРС), в которую войдут представители Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерства энергетики и угольной промышленности, Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.