По инициативе Юлии Светличной работники культуры будут получать на треть больше 8 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

По инициативе главы области Юлии Светличной со следующего года все работники культуры областных учреждений будут получать на треть больше — это заложено в бюджете Харьковской области на 2019 год.



— Мы очень много общаемся с представителями культуры, особенно в последнее время, – сказала Юлия Светличная перед принятием бюджета на сессии облсовета 6 декабря. – И давайте говорить откровенно – работники культуры всегда были обделены вниманием власти. Все любят приходить на спектакли, концерты, поздравлять представителей культуры и искусств с праздниками, но когда они один на один сталкиваются с проблемами – это никому не интересно. Поэтому мы вносим предложение – увеличить финансирование сферы культуры. Это даст возможность на 30% увеличить зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются областному совету и имеют статус академических. Это большое количество людей, и справедливость должна быть восстановлена.



Депутаты облсовета поддержали инициативу главы ХОГА.



Также Юлия Светличная проинформировала, что именно в 2018 году удалось добиться решения еще одного очень важного вопроса.



— Наконец-то все работники театра оперы и балета получат достойную заработную плату, как и их коллеги из других национальных театров — в Одессе, Киеве, Львове, — отметила она. – Справедливость нам удалось отвоевать вместе с Кабмином – поэтому я благодарна и центральным органам власти за поддержку людей. И могу сказать, что приоритет развития культуры в Харьковской области будет сохранен.