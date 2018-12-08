Харьков

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По инициативе Юлии Светличной работники культуры будут получать на треть больше

По инициативе Юлии Светличной работники культуры будут получать на треть больше
По инициативе Юлии Светличной работники культуры будут получать на треть больше По инициативе главы области Юлии Светличной со следующего года все работники культуры областных учреждений будут получать на треть больше — это заложено в бюджете Харьковской области на 2019 год.
 
— Мы очень много общаемся с представителями культуры, особенно в последнее время, – сказала Юлия Светличная перед принятием бюджета на сессии облсовета 6 декабря. – И давайте говорить откровенно – работники культуры всегда были обделены вниманием власти. Все любят приходить на спектакли, концерты, поздравлять представителей культуры и искусств с праздниками, но когда они один на один сталкиваются с проблемами – это никому не интересно. Поэтому мы вносим предложение – увеличить финансирование сферы культуры. Это даст возможность на 30% увеличить зарплату всем коллективам, которые сегодня подчиняются областному совету и имеют статус академических. Это большое количество людей, и справедливость должна быть восстановлена.

Депутаты облсовета поддержали инициативу главы ХОГА.

Также Юлия Светличная проинформировала, что именно в 2018 году удалось добиться решения еще одного очень важного вопроса.

— Наконец-то все работники театра оперы и балета получат достойную заработную плату, как и их коллеги из других национальных театров — в Одессе, Киеве, Львове, — отметила она. – Справедливость нам удалось отвоевать вместе с Кабмином – поэтому я благодарна и центральным органам власти за поддержку людей. И могу сказать, что приоритет развития культуры в Харьковской области будет сохранен.

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