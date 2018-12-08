Игорь Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

За такое решение
, опираясь на выбор экспертной комиссии, проголосовал на сессии 6 декабря депутатский корпус Харьковского областного совета.
Игорь Райнин занят пост председателя Харьковской облгосадминистрации в один самых тяжелых периодов — зимой 2015 года.
— Все помнят это время. Харьковский регион был тогда, как «горящая сковородка» – и в политическом плане, и в экономическом, и в плане безопасности. Харьковская область находилась на полшага от пропасти. И это — почти не преувеличение. Думаю харьковчане, которые хорошо помнят тот период, со мной согласятся, — говорит советник главы Администрации Президента Юрий Чевордов.
Заступая на пост руководителя области, Игорь Райнин обозначил приоритеты — курс на укрепление обороноспособности Харьковщины с использованием всех возможностей силовых структур, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий области, гражданского сектора. Также он заявил, что Харьков может стать лидером в сфере реформ.
— Я уверен, что Харькову по силам стать лидером в проведении реформ в Украине. Политической предпосылкой этого является объединение конструктивных демократических сил, — сказал он.
Став главой ХОГА, Игорь Райнин показал решительный настрой на борьбу с коррупцией.
— Я уже сейчас могу сказать – все будет всерьез, — предупредил Игорь Райнин.
В экономике он сделал ставку на возможности, которые открывает перед страной беспрецедентная международная поддержка.
— Отдельный акцент будет сделан на системную работу с международными финансовыми организациями и институтами, — заверил Игорь Райнин.
В 2015 году ему удалось стабилизировать ситуацию, причем в кратчайшие сроки.
— Он сумел запустить экономику области, скоординировать деятельность правоохранительных органов, жестко и грамотно организовать их работу, найти общий язык со всеми общественно-политическими силами региона и убедить их работать совместно на благо региона, — уточняет Юрий Чевордов. — Харьковщина вернулась в мирное русло, и харьковчане снова ощутили радость спокойной жизни в безопасном регионе.
В период губернаторства Игоря Райнина в области удалось преодолеть кризисное падение и стабилизировать экономические, международные и социальные показатели. В 2015 году наш регион стал первым в рейтинге социально-экономического развития, сформированном Кабмином, среди областей и вторым — после Киева. А с 2016 года Харьковщина вырывалась в лидеры.
— Райнину-губернатору удалось достроить и открыть 30-ю станцию метро — «Победа», органный зал областной филармонии
. Оба объекта строились более десяти лет и неоднократно останавливались из-за отсутствия финансирования, — говорит Юрий Чевордов. — Хотя в начале 2015 года, когда он возглавил область, ни о каком строительстве и речи быть не могло.
Игорь Райнин нашел возможность возобновить строительство и довести его до логического завершения. В 2015 году он убедил руководство страны выделить необходимые средства из государственного бюджета для завершения финансирования обеих строек, в 2016-м финансирование продолжилось. На строительство органного зала филармонии также выделили дополнительное финансирование из областного бюджета. В результате оба объекта открыли ко Дню Независимости Украины.
— Полтора года назад об открытии станции метро или филармонии даже не мечтали, – отметил Игорь Райнин на открытии этих знаковых объектов в августе 2016 года. – Когда мы зашли в филармонию в феврале 2015 года, там отпадала штукатурка, все выглядело практически безнадежно, и говорить о завершении строительства в кратчайшие сроки никто не решался. Но мы взялись за эту работу. Нам не верили, когда мы говорили, что завершим строительство органного зала ко Дню Независимости в 2016 году, но мы это сделали. 19 августа состоялся первый концерт, зрители смогли оценить акустику и все возможности зала.
Еще тогда Игорь Райнин отмечал: областная филармония станет одним из немногих объектов культуры, которые за годы независимости Украины были построены «с нуля».
Что касается метро, то за два года каденции Райнина было выполнено 40% работ на станции «Победа».
— 60% работ было выполнено за 22 года, а за последние два года – оставшиеся 40%. Эта станция строилась 24 года, и мы смогли достроить ее в столь непростое время, — сказал тогда Игорь Райнин.
Завершение масштабных проектов в столь непростое время в прифронтовой области — это, безусловно, успех руководства.
— И всех жителей региона, — считает Игорь Райнин. — Успех всей харьковской громады, которую мы объединяем для развития и достижения общих целей.
И это была лишь промежуточная точка движения вперед — буквально на следующий день было начато строительство станции метро на улице Одесской: подготовлены и утверждены все необходимые документы.
Без сомнения, Игорь Райнин, на тот момент был самым эффективным губернатором, показав всей Украине управленческий мастер-класс и умение работать максимально эффективно в кризисных условиях прифронтового региона.
Успехи харьковчанина не остались незамеченными — Игорь Райнин очень быстро «пошел на повышение», возглавив в августе 2016 года Администрацию президента Украины. Он оставил после себя стабильный регион, достроенные крупные объекты и надежную, эффективную и слаженную команду управленцев во главе с Юлией Светличной, которая продолжила эффективно развивать Харьковщину и демонстрировать всей стране, как нужно работать в сложное время.
— Решение Харьковского областного совета о присвоении Игорю Райнину звания «Почетный гражданин Харьковской области» — справедливо и абсолютно логично, — отмечает Юрий Чевордов.
От инженера-механика – до главы Администрации Президента
Игорь Райнин в 1997 году окончил ХАИ им. Н.Е. Жуковского (сейчас Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ») по специальности «Двигатели и энергетические установки космических летательных аппаратов», а в 2000-м — Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при президенте Украины.
До 2014-го занимал руководящие должности на разных предприятиях региона. После Революции достоинства получил должность первого заместителя главы ОГА, а потом и председателя ХОГА (в феврале 2015 года).
С августа 2016 года – глава Администрации Президента Украины.
Член Национального совета реформ, депутат Харьковского областного совета VI и VII созывов, доктор юридических наук, кандидат наук по государственному управлению, заслуженный экономист Украины.