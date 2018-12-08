Игорь Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

От инженера-механика – до главы Администрации Президента

Игорь Райнин в 1997 году окончил ХАИ им. Н.Е. Жуковского (сейчас Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ») по специальности «Двигатели и энергетические установки космических летательных аппаратов», а в 2000-м — Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при президенте Украины.



До 2014-го занимал руководящие должности на разных предприятиях региона. После Революции достоинства получил должность первого заместителя главы ОГА, а потом и председателя ХОГА (в феврале 2015 года).



С августа 2016 года – глава Администрации Президента Украины.



Член Национального совета реформ, депутат Харьковского областного совета VI и VII созывов, доктор юридических наук, кандидат наук по государственному управлению, заслуженный экономист Украины.