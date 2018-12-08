Харьков

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Игорь Райнин стал почетным гражданином Харьковской области

Игорь Райнин стал почетным гражданином Харьковской области
Игорь Райнин стал почетным гражданином Харьковской области Харьковчанин Игорь Райнин, который сегодня занимает должность главы Администрации Президента, а в 2015 году был председателем ХОГА, стал почетным гражданином Харьковской области.
За такое решение, опираясь на выбор экспертной комиссии, проголосовал на сессии 6 декабря депутатский корпус Харьковского областного совета.

Игорь Райнин занят пост председателя Харьковской облгосадминистрации в один самых тяжелых периодов — зимой 2015 года.

— Все помнят это время. Харьковский регион был тогда, как «горящая сковородка» – и в политическом плане, и в экономическом, и в плане безопасности. Харьковская область находилась на полшага от пропасти. И это — почти не преувеличение. Думаю харьковчане, которые хорошо помнят тот период, со мной согласятся, — говорит советник главы Администрации Президента Юрий Чевордов.

Заступая на пост руководителя области, Игорь Райнин обозначил приоритеты — курс на укрепление обороноспособности Харьковщины с использованием всех возможностей силовых структур, органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий области, гражданского сектора. Также он заявил, что Харьков может стать лидером в сфере реформ.

— Я уверен, что Харькову по силам стать лидером в проведении реформ в Украине. Политической предпосылкой этого является объединение конструктивных демократических сил, — сказал он.

Став главой ХОГА, Игорь Райнин показал решительный настрой на борьбу с коррупцией.

— Я уже сейчас могу сказать – все будет всерьез, — предупредил Игорь Райнин.

В экономике он сделал ставку на возможности, которые открывает перед страной беспрецедентная международная поддержка.

— Отдельный акцент будет сделан на системную работу с международными финансовыми организациями и институтами, — заверил Игорь Райнин.

В 2015 году ему удалось стабилизировать ситуацию, причем в кратчайшие сроки.

— Он сумел запустить экономику области, скоординировать деятельность правоохранительных органов, жестко и грамотно организовать их работу, найти общий язык со всеми общественно-политическими силами региона и убедить их работать совместно на благо региона, — уточняет Юрий Чевордов. — Харьковщина вернулась в мирное русло, и харьковчане снова ощутили радость спокойной жизни в безопасном регионе.

В период губернаторства Игоря Райнина в области удалось преодолеть кризисное падение и стабилизировать экономические, международные и социальные показатели. В 2015 году наш регион стал первым в рейтинге социально-экономического развития, сформированном Кабмином, среди областей и вторым — после Киева. А с 2016 года Харьковщина вырывалась в лидеры.

— Райнину-губернатору удалось достроить и открыть 30-ю станцию метро — «Победа», органный зал областной филармонии. Оба объекта строились более десяти лет и неоднократно останавливались из-за отсутствия финансирования, — говорит Юрий Чевордов. — Хотя в начале 2015 года, когда он возглавил область, ни о каком строительстве и речи быть не могло.

Игорь Райнин нашел возможность возобновить строительство и довести его до логического завершения. В 2015 году он убедил руководство страны выделить необходимые средства из государственного бюджета для завершения финансирования обеих строек, в 2016-м финансирование продолжилось. На строительство органного зала филармонии также выделили дополнительное финансирование из областного бюджета. В результате оба объекта открыли ко Дню Независимости Украины.

— Полтора года назад об открытии станции метро или филармонии даже не мечтали, – отметил Игорь Райнин на открытии этих знаковых объектов в августе 2016 года. – Когда мы зашли в филармонию в феврале 2015 года, там отпадала штукатурка, все выглядело практически безнадежно, и говорить о завершении строительства в кратчайшие сроки никто не решался. Но мы взялись за эту работу. Нам не верили, когда мы говорили, что завершим строительство органного зала ко Дню Независимости в 2016 году, но мы это сделали. 19 августа состоялся первый концерт, зрители смогли оценить акустику и все возможности зала.

Еще тогда Игорь Райнин отмечал: областная филармония станет одним из немногих объектов культуры, которые за годы независимости Украины были построены «с нуля».

Что касается метро, то за два года каденции Райнина было выполнено 40% работ на станции «Победа».

— 60% работ было выполнено за 22 года, а за последние два года – оставшиеся 40%. Эта станция строилась 24 года, и мы смогли достроить ее в столь непростое время, — сказал тогда Игорь Райнин.

Завершение масштабных проектов в столь непростое время в прифронтовой области — это, безусловно, успех руководства.

— И всех жителей региона, — считает Игорь Райнин. — Успех всей харьковской громады, которую мы объединяем для развития и достижения общих целей.

И это была лишь промежуточная точка движения вперед — буквально на следующий день было начато строительство станции метро на улице Одесской: подготовлены и утверждены все необходимые документы.

Без сомнения, Игорь Райнин, на тот момент был самым эффективным губернатором, показав всей Украине управленческий мастер-класс и умение работать максимально эффективно в кризисных условиях прифронтового региона.

Успехи харьковчанина не остались незамеченными — Игорь Райнин очень быстро «пошел на повышение», возглавив в августе 2016 года Администрацию президента Украины. Он оставил после себя стабильный регион, достроенные крупные объекты и надежную, эффективную и слаженную команду управленцев во главе с Юлией Светличной, которая продолжила эффективно развивать Харьковщину и демонстрировать всей стране, как нужно работать в сложное время.

— Решение Харьковского областного совета о присвоении Игорю Райнину звания «Почетный гражданин Харьковской области» — справедливо и абсолютно логично, — отмечает Юрий Чевордов.
От инженера-механика – до главы Администрации Президента
Игорь Райнин в 1997 году окончил ХАИ им. Н.Е. Жуковского (сейчас Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ») по специальности «Двигатели и энергетические установки космических летательных аппаратов», а в 2000-м — Харьковский филиал Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

До 2014-го занимал руководящие должности на разных предприятиях региона. После Революции достоинства получил должность первого заместителя главы ОГА, а потом и председателя ХОГА (в феврале 2015 года).

С августа  2016 года – глава Администрации Президента Украины.

Член Национального совета реформ, депутат Харьковского областного совета VI и VII созывов, доктор юридических наук, кандидат наук по государственному управлению, заслуженный экономист Украины.

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