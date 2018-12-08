На Харьковщине планируется реконструкция около 300 объектов

Перечень первоочередных проектов
, которые будут финансироваться в следующем году, утвердили в рамках Программы экономического и социального развития Харьковской области на 2019 год. Соответствующее решение поддержали депутаты облсовета на сессии 6 декабря.
По информации директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрея Колоса, всего в перечне 451 объект, из них 290 определены как первоочередные.
В сфере здравоохранения первоочередными определены 78 объектов. Среди них — новый онкологический центр в Харькове
, строительство которого инициировано главой ХОГА Юлией Светличной. Продолжатся начатые в 2018 году капитальные ремонты в ряде областных больниц, в областном центре службы крови и центре урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала. Ряд работ будет проходить в районах области.
Также планируются работы на 88 объектах сферы образования – капремонты школ, реконструкция помещений для детсадов, мероприятия по энергосбережению.
Как первоочередные определили также 67 объектов сферы ЖКХ. Это, в частности, строительство комплексов по управлению отходами, водопроводов, систем уличного освещения, капремонты и реконструкции очистных сооружений и кровель многоквартирных зданий.
В сфере физкультуры и спорта работы будут проводить, по меньшей мере, на 28 объектах. Будет продолжаться строительство спортплощадок и футбольных полей с искусственным покрытием. Также средства планируется выделять на ремонт зданий спортивных школ.
Среди 21 объекта, которые определены первоочередными в сфере культуры и туризма, – продолжение реконструкции исторического музея, реставрация памятника архитектуры XIX века в литературно-мемориальном музее Сковороды, реставрация и приспособление под музей Путевого дворца в Чугуеве и др.