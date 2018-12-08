Харьковская область выделила деньги на освещение домов
8 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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В рамках программы «Энергия света» в Харьковской области планируют отремонтировать освещение в двух с половиной тысячах подъездов жилых домов.
Программу развития освещения населенных пунктов Харьковской области на 2019-2021 годы утвердили на сессии областного совета
6 декабря. Инициированная главой области Юлией Светличной, программа рассчитана на 2019-2021 годы
. Кроме капремонта, реконструкции и строительства объектов наружного освещения, она будет включать ремонт электросетей зон общего пользования и входных групп в многоквартирных жилых домах всех форм собственности. Запланировано и увеличение финансирования на эти цели.