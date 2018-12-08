В ООН пройдет голосование по Крыму 8 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

17 декабря Генассамблея ООН с учетом нападения РФ на украинские корабли в Черном море рассмотрит проект резолюции о российской милитаризации временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Проект новой резолюции носит название «Проблема милитаризации АР Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».



Соавторами текста являются 29 стран, в том числе Литва, США, Польша, Грузия, Британия, ФРГ, Швеция, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Латвия и Канада.



По словам Владимира Ельченко, международное сообщество обязано дать «твердый ответ» на угрозы в регионе.



Голосование за документ состоится 17 декабря примерно в 17.00 по киевскому времени. Для принятия решения нужно, чтобы «за» проголосовали две трети присутствующих членов ООН.



Кроме того, 5 декабря Генассамблея ООН продемонстрировала «пример эффективно налаженной коллективной работы»: за утреннюю сессию было принято рекордное количество решений – 87. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба Постоянной миссии Украины в ООН.



«Такого в истории ООН еще не было. И все это под председательством постпреда Украины», – говорится в сообщении.