В Харькове определились победители математических боев 9 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Награждение победителей I Турнира математических боев Kharkiv Masters состоялось в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.

В соревнованиях приняли участие 106 школьников 7-11-х классов из Харькова, Киева, Львова и Херсона. Среди них были победитель Международной математической олимпиады 2018 года и 21 победитель Всеукраинской математической олимпиады. Команды на турнире были смешанными, в их состав вошли по шесть школьников из разных городов. Соревнования проводились в трех лигах – младшей, средней и старшей.



Как сообщила директор Харьковского физико-математического лицея №27 Юлия Еременко, первый Kharkiv Masters прошел успешно.



– Все остались очень довольны. Этот турнир мы проводили для того, чтобы дети получили еще больше знаний. Да, победители у нас есть, но самое главное – это интерес детей к математике, к решению сложных задачи. Надеемся, что у нас появилась еще одна хорошая традиция, и второй турнир состоится в следующем году, – отметила Юлия Еременко.



Председатель жюри Kharkiv Masters, учитель математики лицея Сергей Лифиц рассказал, что в последний раз подобный турнир проходил в Харькове около 15 лет назад.



– За прошедшую неделю мы все получили большое удовольствие. Предложенные задачи выходили далеко за рамки школьной программы, они даже были сложнее уровня всеукраинской олимпиады. Но дети работали в командах, поэтому справились. Утром они получали задачи, потом пять-шесть часов их решали, а потом происходил сам бой: одни докладывали решение, а другие искали в нем ошибку. Вчера последний бой продолжался больше четырех часов! – отметил Сергей Лифиц.



Получив дипломы за победу и призовые места в турнире, школьники поделились своими впечатлениями от математических боев.



– Это было масштабно и интересно, для решения задач была проведена огромная командная работа. Надо было не только внимательно решать, но и уметь задать правильный вопрос. Я получила много новых знаний, опыта и навыков. Если будет возможность, приеду на такие соревнования еще раз, – рассказала семиклассница из Киева Полина Кирилюк.