В Харькове открыли крупный трамвайный переезд

Как сообщил директор Департамента инфраструктуры горсовета
Сергей Дульфан, реконструкция этого переезда начались три месяца назад.
– На этом участке нам предстоит выполнить работы по благоустройству, которые в связи с погодными условиями мы не можем сейчас провести. Сюда завезут грунт и заасфальтируют пешеходные дорожки. Также мы завершим реконструкцию светофоров, – отметил Дульфан.
Также завершается укладка асфальта вдоль трамвайных путей на участке от Салтовского депо до улице Героев Труда. Эту работу дорожники закончат до 20 декабря. Тогда же возобновится движение трамваев №26 и №27 по их маршрутам.
В 2018 году в городе отремонтировали шесть трамвайных переездов, в том числе на перекрестке улиц Шевченко и Матюшенко и еще два на Салтовке – на пересечении проспекта Тракторостроителей с улицей Валентиновской и улицей Героев Труда с улицей Гвардейцев Широнинцев.
– На трамвайных переездах укладывают бетонные плиты. Такая технология позволяет убрать вибрацию и все негативные моменты, связанные с перетоками тока и прочим. Весь конструктив выполняется под землей, а сверху укладывается асфальт. Получается обычная автомобильная дорога. Благодаря этому улучшаются технологическая скорость проезда по перекрестку и его эксплуатационные свойства, отсутствуют стыки асфальта. Используя этот конструктив, можно менять рельс, не трогая основание, т. е. бетон, который мы положили, будет служить вечно, – подчеркнул директор департамента.
В следующем году в Харькове реконструируют еще ряд переездов, в том числе один в районе Южного вокзала и два – по улице Гольдберговской. Также в 2019 году завершат комплексные работы по благоустройству перекрестка улицы Матюшенко и улицы Шевченко, в частности, строительство дополнительной полосы по улице Матюшенко, в районе спуска Веснина.