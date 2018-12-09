Харьковчане придумывают, какую свинью подложить шефу

На главной площади города установили зеленую красавицу и соорудили каток, в супермаркетах пополнился ассортимент елочных украшений и сувениров, в витринах магазинов появились праздничные наряды. А харьковчане запасаются продуктами к праздничному столу и планируют отдых.
Грандиозная подготовка к Новому году идет на площади Свободы. 1 декабря там открыли каток, который возводили с конца октября. В этом году он в полтора раза больше прежнего. Площадь новой ледовой арены составила 40х60 метров, тогда как год назад размеры катка составляли 27х55 метров.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом году установлены новые холодильные системы, оборудование, борта. Перед катком обустроена теплая зона для переодевания.
Работать каток будет ежедневно, без выходных, с 9.00 до 23.00. Непосредственно в Новый год кататься можно круглосуточно. До 15 января каток будет платным: за час, проведенный на льду, придется заплатить 50 гривен. Но после этой даты – как и в прошлые годы — можно приходить бесплатно со своими коньками на неограниченное количество времени.
Рядом с катком уже установили главную елку города. В этом году елка по-прежнему искусственная, но совершенно другая.
Предыдущую елку устанавливали в Харькове последние четыре года. Это было самое высокое новогоднее дерево в Украине — конструкцию высотой 36,2 метра внесли в Национальный реестр рекордов. Известно, что высота нового дерева (это стальной каркас, на который крепятся искусственные ветки) – более 40,5 метра, диаметр основания – более 11,5 метра. Елка должна выдержать 9,5 тонн хвои и 500 килограммов елочных украшений. Предполагается, что она прослужит пять лет.
Изменится и концепция новогоднего городка, а также новогодние декорации.
— Появится звездное небо, будет работать домик Деда Мороза. Запланировано очень красивое открытие, – интригуют в мэрии.
Также в городе готовят новогоднюю сказку для школьников. Планируется, что на зимних каникулах ее посетят около 60 тысяч детей. Только представление будет проходить не на сцене театра оперы и балета, как ранее, а во Дворце спорта.
Упитанные кабанчики идут на ура
Вовсю стараются порадовать харьковчан широким ассортиментом новогодних товаров супермаркеты города. Здесь уже представлено огромное разнообразие новогодних украшений – просто удивительной красоты елочные шары и гирлянды, блестящие дождики и разноцветный серпантин; праздничные сувениры и упаковочные материалы… Ну и, конечно же, вся эта красота придерживается «свинской» тематики, потому как наступающий год — Год желтой земляной свиньи (по восточному календарю).
— Мама, купи хрюшу, — в восторге кричит маленькая девчушка, указывая пальчиком на упитанного жизнерадостного кабанчика.
— А как устоять против такой милашки – он похож на добродушного Будду, — смеется мама, укладывая сувенир в корзину для покупок.
Строит «коварные» планы, как на новогоднем корпоративе «подложить свинью» шефу и сотрудница частной фирмы Марина.
— Мне дали задание – купить подходящую свинку. А я растерялась. Не знаю, что выбрать: чашку-свинью, копилку-хрюшку, коньяк в бутылке в форме кабана или, может, постельное белье с сексуальными свинками.
По словам продавцов, цены на новогодние товары от прошлогодних практически не отличаются.
— Смотря в каком сегменте выбирать товар, — говорит продавец-консультант одного из ТРЦ Карина. – Есть, конечно, елочные шары и по 500 гривен за штуку, но это настоящие произведения искусства – ручная работа, эксклюзив. При этом вполне возможно купить и целый набор из шести штук за сто гривен.
«Выросли» в магазинах и целые рощицы искусственных елей и сосен. Выбор огромный – начиная от высоты деревца и заканчивая его внешним видом. Некоторые от натуральных сложно отличить. Можно выбрать новогоднюю красавицу и за 500, и за три тысячи гривен.
Новогодняя ночь — повод для смелых экспериментов
А харьковчанки с удовольствием выбирают новогодние наряды.
— Хочется быть неотразимой и запоминающейся, — улыбается Надежда. — Вот выбрала золотое платье – думаю, желтой свинке придется по вкусу.
— Новогодняя ночь — повод для реализации смелых экспериментов, — считает ее подруга Виктория. – Присмотрела платье беби-долл модного нынче цвета «пряной горчицы» – в повседневной жизни я такое вообще не ношу. А на вечеринку надену!
На ура расходятся и карнавальные костюмы.
— Родители разбирают для ребятишек на новогодние утренники, — поделилась продавец Светлана. – Свинок и кабанчиков берут охотно. Они и правда очень хорошенькие – плюшевые, мягкие, комфортные, приятных пастельных тонов. Эдакие хрюшки-симпатяшки. Хотя берут и других зверушек, а также героев мультфильмов, сказочных персонажей. Ведь не всем же свиньями быть на утреннике.
В Европе, в Карпатах или дома с семьей?
Харьковчане уже делают покупки для праздничного стола.
— Покупаю потихоньку то, что спокойно долежит до Нового года. Беру только по акции. То на зеленый горошек хорошие скидки были, то на кетчупы и соусы, потом – на майонез, на красную икру. Вот так и набираю потихоньку, — поделилась пенсионерка Тамара Викторовна. — А как без новогоднего стола?! Это наш с дедом самый любимый праздник – дети в гости придут, внуки.
Многие уже в предвкушении праздника.
— На площадь обязательно пойдем, — поделилась харьковчанка Татьяна. – Это стало нашей семейной традицией. Берем с мужем детей – и на главную елку. Атмосфера здесь всегда по-настоящему новогодняя – музыка, декорации, ростовые куклы, невероятные ароматы от ярмарочных домиков.
— Мы с подружкой в Европу на Рождество поедем. Тур забронировали еще летом, — рассказала харьковская студентка Мария. – Еду за границу в первый раз, так что нахожусь в ожидании сказочных эмоций. А на Новый год поеду домой к родителям – я из Винницы.
— С семьей будем дома отмечать, — говорит харьковчанин Сергей. – У меня работа очень напряженная. Настолько изматываюсь, что ни жены, ни детей толком не вижу. Хочу хоть праздники с ними провести и спокойно, по-домашнему отдохнуть.
— Ну уж точно не в Египте и не в Турции. С друзьями в Карпаты едем, — с удовольствием рассказывает Александр. — Да и вообще, в Украине масса просто потрясающих мест, где обязательно должен побывать каждый, кто любит свою страну.