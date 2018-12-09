Общество

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Что нужно знать о красном мясе и как минимизировать вред

Что нужно знать о красном мясе и как минимизировать вред
Одни говорят, что красное мясо – хороший источник железа, цинка, многих незаменимых аминокислот. Другие утверждают, что люди, которые едят много мясных продуктов, чаще болеют сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Где же истина?
Валентина Демьянова
Есть разница между свежим красным мясом и процессированным, то есть обработанным, поясняет научный блогер Дарья Озерная. К красному мясу относят мясо млекопитающих – прежде всего свинину, говядину и баранину. Мясо птицы в этот перечень не входит.

– Большинство обработанных, промышленных мясных продуктов также содержат красное мясо: колбаса, копченые изделия, сосиски или хот-доги. Стейки и салями не стоит объединять в одну категорию «красное мясо», как это делается в большинстве исследований на эту тему, поскольку их влияние на здоровье несколько разнится, – считает Дарья Озерная.

Избыток процессированного мяса в рационе, т. е. колбас и копченостей, увеличивает риск возникновения рака толстой кишки, поджелудочной железы и простаты.

– Процессированное красное мясо внесено в список канцерогенов ВОЗ. Существуют убедительные доказательства на основе большого количества эпидемиологических исследований, что регулярное употребление промышленных мясных изделий наносит большой вред здоровью, – рассказывает Дарья Озерная.

К примеру, если употреблять ежедневно более 50 граммов таких мясных продуктов, риск появления рака толстой кишки возрастает на 18%. Впрочем, точных указаний на связь мяса и рака пока недостаточно. Его относят к «вероятно канцерогенным веществам». Продукция из рыбы и птицы такого влияния не оказывает.

Доказано, что чрезмерное потребление красного мяса связано с большим риском возникновения гипертонии. Возможно, причина не в самом мясе, а в соли, которая содержится в промышленных изделиях или сопутствующих продуктах.

Жирное мясо может нарушать баланс переносчиков жиров в крови и способствовать развитию атеросклероза, особенно при наличии других факторов – таких, как курение и малоподвижный образ жизни.

Чтобы снизить риск для здоровья от употребления мясных изделий из красного мяса, специалисты советуют съедать не более 70 граммов в день или порцию размером с ладонь. Также нежелательно употреблять их каждый день.

– Правильно обрабатывайте мясо — запекайте, тушите и отваривайте, – рекомендует Дарья Озерная. – Добавляйте в рацион больше растительной пищи. В определенные дни отказывайтесь от мяса, обогащайте рацион бобовыми, орехами. Если едите мясо, всегда сопровождайте блюдо гарниром из овощей, а не жареной калорийной пищей или искусственными жирными соусами. Будьте физически активными и поддерживайте здоровый вес.

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