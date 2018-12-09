Если газ меняет цвет – это сигнал опасности 9 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Некоторые потребители считают, что изменение цвета газа может свидетельствовать о его некачественных показателях.

На самом деле это сигнал для потребителей срочно обратить внимание на опасность, предупреждают в газовой компании.



Почему же природный газ меняет цвет?



— Причиной тому может быть обогрев помещения с помощью газовой плиты или длительное пользование плитой без проветривания помещения, неисправность газового оборудования, дымовых или вентиляционных каналов. Это также свидетельствует о том, что газовое оборудование нуждается в техническом обслуживании. Такое случается, если газовые приборы были самостоятельно установлены или заменены потребителем. Повлиять на цвет газа может и высокая влажность в помещении, — поясняет специалист по связям с общественностью и СМИ ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко.



В таком случае газовщики рекомендуют выключить газовые приборы и тщательно проветрить помещение.



— При неисправном дымоходе или вентканале следует обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешение на ремонт и обслуживание дымоходов или к балансодержателю многоквартирного дома, который организует обслуживание вентканалов и дымоходов, — подсказывает Ольга Клименко.



В газовой компании объясняют, к изменению цвета газа приводит его неполное сгорание. Это может произойти из-за проблем с газовым оборудованием, неисправности дымоходов или вентиляционных каналов, закупоренных окон при пользовании газовыми приборами, отопления плитой.



— При неполном сгорании газа в помещении незаметно для потребителя накапливается угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление наступает почти незаметно. Концентрация угарного газа в помещении 0,1% опасна для жизни человека, — предупреждает Ольга Клименко.



Между тем качество газа, уверяют газовщики, соответствует нормативным требованиям.



— Ежедневно в дома жителей Харьковской области природный газ поступает по 130 маршрутам доставки. Как свидетельствуют многочисленные протоколы качества газа Укртрансгаза и проверки ПАО «Харьковгаз» весь газ, полученный потребителями, соответствует требованиям действующего государственного стандарта, — говорит Ольга Клименко.