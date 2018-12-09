Если газ меняет цвет – это сигнал опасности

Некоторые потребители считают, что изменение цвета газа может свидетельствовать о его некачественных показателях.
На самом деле это сигнал для потребителей срочно обратить внимание на опасность, предупреждают в газовой компании.
Почему же природный газ меняет цвет?
— Причиной тому может быть обогрев помещения с помощью газовой плиты или длительное пользование плитой без проветривания помещения, неисправность газового оборудования, дымовых или вентиляционных каналов. Это также свидетельствует о том, что газовое оборудование нуждается в техническом обслуживании. Такое случается, если газовые приборы были самостоятельно установлены или заменены потребителем. Повлиять на цвет газа может и высокая влажность в помещении, — поясняет специалист по связям с общественностью и СМИ ПАО «Харьковгаз» Ольга Клименко.
В таком случае газовщики рекомендуют выключить газовые приборы и тщательно проветрить помещение.
— При неисправном дымоходе или вентканале следует обратиться в специализированную организацию, имеющую разрешение на ремонт и обслуживание дымоходов или к балансодержателю многоквартирного дома, который организует обслуживание вентканалов и дымоходов, — подсказывает Ольга Клименко.
В газовой компании объясняют, к изменению цвета газа приводит его неполное сгорание. Это может произойти из-за проблем с газовым оборудованием, неисправности дымоходов или вентиляционных каналов, закупоренных окон при пользовании газовыми приборами, отопления плитой.
— При неполном сгорании газа в помещении незаметно для потребителя накапливается угарный газ. Угарный газ не имеет запаха, поэтому отравление наступает почти незаметно. Концентрация угарного газа в помещении 0,1% опасна для жизни человека, — предупреждает Ольга Клименко.
Между тем качество газа, уверяют газовщики, соответствует нормативным требованиям.
— Ежедневно в дома жителей Харьковской области природный газ поступает по 130 маршрутам доставки. Как свидетельствуют многочисленные протоколы качества газа Укртрансгаза и проверки ПАО «Харьковгаз» весь газ, полученный потребителями, соответствует требованиям действующего государственного стандарта, — говорит Ольга Клименко.