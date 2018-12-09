Определенные виды рака передаются по наследству 9 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Можно ли предотвратить развитие рака и как это сделать, рассказал в интервью «Вечернему Харькову» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и онкологической гинекологии Харьковской медицинской академии последипломного образования Сергей Карташов.

— Сергей Михайлович, каковы сейчас тенденции онкогинекологических заболеваний?



— Сейчас идет тенденция к увеличению количества онкобольных, особенно в области онкогинекологии. Это характерно в первую очередь для развитых стран – то есть для тех стран, где женщины мало рожают, мало кормят грудью. Прежде всего речь идет о раке эндометрия (раке тела матки), на втором месте — рак шейки матки, на третьем – яичников, на четвертом – наружных половых органов.



— В каком возрасте обычно болеют женщины?



— Каждый вид рака поражает женщин определенного возраста. Рак эндометрия например, чаще встречается в 55-75 лет, шейки матки – в 40-60 лет, яичников – в 50-70 лет.



— Не преувеличивается роль генетики при раковых заболеваниях?



— Генетика однозначно имеет большое значение. Злокачественная опухоль имеет три основных свойства: во-первых, клетки бесконтрольно делятся, во-вторых, они прорастают в окружающую ткань и, наконец, они метастазируют, то есть могут отрываться и расти на новом месте. В последнее время считается, что клетка приобретает такие свойства за счет нарушения генетических свойств. То есть это генетически закрепленная болезнь.



Часть раковых болезней возникает соматически (то есть приобретаются) – гены мутируют, например, из-за неправильного питания, из-за курения. Но, как правило, генетические изменения, которые человек приобретает от негативного воздействия, наслаиваются на уже имеющиеся – наследственные, генетически передаваемые.



Есть виды рака, которые передаются по наследству, то есть являются наследственно-обусловленными. В онкогинекологии – это рак яичников и рак молочной железы. Обе эти болезни передают гены BRCA 1 или BRCA 2. Они сейчас хорошо изучены в мире. Поэтому врач всегда выясняет у пациентки, не было ли у кого в роду онкологии яичников и молочной железы.



— А можно как-то выявить этот мутированный ген, который вызывает рак?



— Сейчас уже можно. Достаточно сделать определенный анализ крови и по клеткам крови определить, есть ли мутация определенного гена. Если ген изменен, можно говорить о том, что рак возникнет обязательно. В таких случаях женщинам после 35 лет, имеющих не менее двоих детей, предлагают удалять яичники и молочные железы. Таким образом поступила, например, голливудская актриса Анджелина Джоли, у которой медики обнаружили мутированный ген BRCA 1 (у нее мама болела раком молочной железы). Не дожидаясь, пока грянет беда, она удалила молочные железы и яичники.



— А какой процент украинских женщин соглашается на такой шаг?



— Количество женщин, у которых мутирован этот ген, не так велико. Считается, что рак яичников наследственно обусловлен примерно в 10% случаев. И тогда можно предотвратить болезнь вот таким радикальным путем. И многие соглашаются. Сначала это, конечно, шокирует. Но когда женщины получают разъяснения в необходимости такой меры, соглашаются. Дело в том, что этот рак — очень «злой», и заболевшие женщины очень быстро умирают.



Яичники удаляются лапороскопически – через маленькие разрезики. Оперируем одновременно с маммологами, которые удаляют ткань молочной железы и сразу же вставляют импланты. Через день женщина выписывается.



Кстати, в США жены врачей – каждая третья, кому за 50, – делают такие операции. Дело в том, что данный вид онкологии встречается довольно часто. А в зрелом возрасте в этих органах необходимости нет, они уже свою функцию выполнили.



— Лечение заболевания во многом зависит от стадии. Проблематично ли определить болезнь на начальном этапе развития?



— В медицине есть методы обследования, которые направлены на то, чтобы выявить рак на ранней стадии. Если говорить об онкогинекологическом раке, то лучше всего поставлен вопрос диагностики в случае заболеваний шейки матки. Есть метод исследования, который применяют у здоровых женщин: осмотр шейки матки и мазок на раковые клетки. С 18 лет или с начала момента половой жизни такое обследование нужно проходить раз в год до того возраста, когда рак шейки матки встречается наиболее часто. В этом случае женщина не пропустит настоящий инвазивный рак. Это позволяет диагностировать рак шейки матки на начальной или на предраковой стадии, когда болезнь легко лечится и не вызывает проблем.



Кроме того, существует профилактика рака шейки матки – вакцинация. Желательно, конечно, вакцинировать девочек до начала половой жизни, и тогда значительно снижается риск развития заболевания. В некоторых странах существуют государственные программы. Дело в том, что рак шейки матки не разовьется без вируса папилломы человека, который передается половым путем и, попадая в шейку матки, вызывает сначала предраковое состояние, а потом — рак. Вирус может попадать в организм многих женщин – организм его побеждает сам. Но если инфицирование происходит многократно, особенно когда иммунитет женщины ослаблен, — вероятность возникновения рака намного больше. Иммунитет ослаблен у тех, кто курит, не очень хорошо питается. Именно поэтому рак шейки матки больше распространен в развивающихся странах, потому что там иммунитет у населения слабый, и вирус легко «побеждает» женщину.



При диагностике рака яичников применяется осмотр, УЗИ и онкомаркер СА 125 крови. Для профилактики женщинам после 30-35 лет нужно применять эти методы ежегодно и обязательно комплексно.