Стоит ли покупать красную икру через интернет?

Насколько икра, продаваемая через интернет, безопасна и икра ли это вообще? Ответы на эти вопросы дали специалисты центра потребительских экспертиз «Тест».
С этой целью эксперты сделали закупку красной икры в десяти интернет-магазинах.
— В некоторых цена была очень привлекательна, хоть ящиками покупай. Где-то обещали третью банку в подарок при покупке двух, — поделились эксперты. — А были и такие, что предлагали икру без консервантов с минимальным сроком хранения и максимальной пользой. Вот только проверка показала совсем другую картину.
К упаковке продукции особых замечаний не было, хотя тара разная – классические жестяные баночки с ключиками, пластиковые «ведерки» и стеклянные банки с крышкой твист-офф.
– Но такого ужаса в маркировке на тестировании не было давно, — продолжают эксперты. — На стеклянных банках не было никакой информации о продукте – ни о составе, ни о происхождении товара, ни о сроках годности. На некоторых жестяных банках изготовителем значилась Россия, что недопустимо: ввоз икры в Украину из РФ на данный момент запрещен. Российская икра может попадать в нашу страну лишь как контрабанда, или это уже местные «умельцы» фасуют ее в банки и лепят такие этикетки, чтобы привлечь потребителя. Однако сейчас продукция, которая продается в супермаркетах с маркировкой, изготовлена в Украине.
Подавляющее большинство продукции было доставлено без сопроводительных документов (чека, накладной и т. д.). На многих сайтах из контактов указан только мобильный телефон, по которому можно сделать заказ, а товар доставляется «Новой почтой» или другими службами почтовой доставки. Самовывоз или доставка курьером не предусмотрены, то есть отыскать фактическое место расположение продавца в случае претензий нереально.
Результаты проверки в лаборатории оказались неутешительными. Из десяти образцов красной икры семь оказались имитацией, подделкой. Только в трех случаях продукт был настоящим: «Шаланда» – обычная жестяная банка из ikra-market.ua, пластиковое ведерко с этикеткой из ikorka.kiev.ua, пластиковое ведерко без этикетки из world-caviar.com.
— Первый совет потребителям: не покупайте красную икру без этикетки с указанием производителя и полного состава, а также без сопроводительных документов. Это признак того, что продают подделку. Интернет-магазины, которые продают настоящую икру, показывают всю информацию о своем продукте. Если продавцу нечего скрывать, то у него и фактический адрес на сайте указан и пообщаться с ним можно вживую, — подсказывают специалисты «Теста».
При проверке в лаборатории немало замечаний было по консервантам. На сайтах продавцы не всегда корректно указывают состав продукции или вовсе его не указывают, заявляют лишь один консервант, а по факту получается два-три. Отсутствие информации о составе или неправильная его подача являются нарушением законодательства.
— Есть замечания по массе у шести образцов. Впрочем, с учетом того, что большая часть является просто фальсификатом, наличие лишнего консерванта или недостаточная масса уже вторичны, — заметили в «Тест».
Как отличить подделку по вкусу
Некоторые «умельцы» наловчились делать фальшивую красную икру, очень похожую на настоящую – к такому выводу пришли эксперты, сделав органолептическую оценку красной икры, купленной в интернет-магазинах.
Всю продукцию для тестирования покупали как икру горбуши.
— Она должна быть довольно крупной (около 5 мм), красно-оранжевого цвета, без большого количества лопнувших икринок в банке. Вкус правильной икры — не слишком соленый, без сильно выраженной горечи, — говорят в центре экспертиз «Тест».
Важно понимать, что икра – это, в общем-то, зародыши рыбы, поэтому структура ее будет обязательно иметь оболочку, жидкое содержимое и собственно зародыш – точку, которую еще именуют «глазком». Искусственную желатиновую икру, по словам экспертов, проще всего отличить от настоящей по консистенции: она разжевывается, а не лопается с вытеканием жидкости, как настоящая.
— Однако некоторые «умельцы» наловчились делать имитацию, очень похожую на настоящую. У такой икры есть и оболочка, и жидкое внутреннее содержимое. Она даже лопается как настоящая, но имеет странный маслянистый привкус и не имеет «глазка». Правда, все это можно увидеть только после покупки. Надо заметить, что один из фальсификатов был оснащен даже имитацией «глазка», — говорят эксперты.
Между тем складывается странная ситуация с консервантом Е239 (уротропином), как, впрочем, и с другими пищевыми добавками.
— Этот консервант давно устарел и представляет опасность для здоровья человека, поскольку способен распадаться до формальдегида (который способен вызывать рак), – говорят эксперты. — Ранее запрещенный в России, он имеет разрешение в ЕС. Но в Европе его оставили только как дань тому, что он давно применяется в одном из видов итальянского сыра – Проволоне. Других объяснений ни мы, ни наши коллеги из немецкой организации защиты потребителей «Штифтунг варентест», не видим. Надеемся, что Минздрав определится в своей позиции относительно этой добавки и вычеркнет ее из списка разрешенных, или, хотя бы, ограничит в использовании.
Оценка
Будьте внимательны при наборе интернет-адреса
По результатам тестирования только один образец красной икры из десяти, приобретенных через интернет, по мнению экспертов, заслужил оценку «отлично».
В отличники выбилась красная икра «Шаланда».
– Этот продукт был настоящим, вкусным, не имел замечаний по показателям безопасности, — говорят эксперты центра экспертиз «Тест». — Эту ТМ можно найти и в обычных супермаркетах, причем, как показали результаты предыдущего тестирования, ее качество в рознице на высоте. Поэтому, если уж и покупать красную икру в интернете, то только известных, проверенных брендов, которые давно на рынке и дорожат своей репутацией.
Два других образца настоящей икры получили оценки «плохо»: у ikorka.kiev.ua были замечания по физико-химическим показателям, а у world-caviar.com – по микробиологическим.
— Семь образцов продукции, которая продается в интернете как настоящая лососевая икра, оказались искусственным продуктом, за что и получили оценку «очень плохо», — сообщили эксперты. — Это продукция из интернет-магазинов ikorki.net, ikorniy.in.ua, ikra.365.com, ikra-market.site, ikra-shop.com, losos.com.ua, moreproduct.com.ua. К тому же у всех этих образцов были замечания по физико-химическим показателям, многие были откровенно невкусными. Цена такой имитации составила от 51,43 грн за 100 г продукции из ikra.365.com до 140 грн за 100 г продукции из losos.com.ua.
– И пожалуйста, будьте внимательны при наборе интернет-адреса! – предупреждают эксперты. – Потому что часть магазинов имитирует не только икру, но и пытается мимикрировать под добросовестных продавцов, — говорят в «Тесте».
Потребителей всегда интересует, насколько цена является индикатором качества.
— Опираясь на результаты тестирования красной икры, можно посоветовать не покупать подозрительно дешевый продукт в интернете. Это, кстати, подтвердил и недавний тест еще одного дорогого и полезного продукта – оливкового масла. Если товар стоит в 3-4 раза дешевле – это странно, и такая цена должна насторожить потребителя. Так, участвовавшая в тестировании настоящая икра стоила 200-250 грн за 100 г, а искусственную продают через сайты даже по 50-80 грн за 100 г. Попытка сэкономить приведет к покупке невкусного и бесполезного продукта, а без чека и пожаловаться будет сложно на такого продавца, — прокомментировал результаты тестирования руководитель центра экспертиз «Тест» Валентин Безрукий.