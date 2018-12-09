Стоит ли покупать красную икру через интернет? 9 декабря 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Насколько икра, продаваемая через интернет, безопасна и икра ли это вообще? Ответы на эти вопросы дали специалисты центра потребительских экспертиз «Тест».