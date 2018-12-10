Верховный суд Украины обязал облгазы устанавливать счетчики населению 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Верховный суд постановил устанавливать индивидуальные счетчики газа для населения за счет операторов газораспределительных сетей, в чьи тарифы на оплату потребленного газа уже заложены соответствующие расходы.