Общество

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Верховный суд Украины обязал облгазы устанавливать счетчики населению

Верховный суд Украины обязал облгазы устанавливать счетчики населению
Верховный суд постановил устанавливать индивидуальные счетчики газа для населения за счет операторов газораспределительных сетей, в чьи тарифы на оплату потребленного газа уже заложены соответствующие расходы.
Такое решение приняла Большая палата суда по результатам рассмотрения иска, поданного рядом физлиц против Криворожгаза, сообщили в пресс-службе суда.

Так, в апреле 2017 года истцы обратились в суд с требованием признать за ними право на установление счетчиков газа за счет оператора ГРС, а также признать, что Криворожгаз обязано за свой счет до 1 января 2018 произвести установку в их квартирах счетчиков газа.

Также истцы требовали признать противоречащим законодательству предложение облгаза относительно урегулирования отношений по установлению общего узла учета, снятию показаний с него путем подписания соответствующего договора.

В суде отметили, что отказ ответчика установить индивидуальные счетчики истцам противоречит требованиям законодательства, нарушает их права как потребителей.

"Именно на субъект хозяйствования – газораспределительную организацию возложена обязанность установления счетчиков газа для населения, и только он должен принимать меры по привлечению других источников финансирования этих работ, возложение такой обязанности на потребителей неправомерно", – подчеркивают в Верховном суде.

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