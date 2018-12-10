Юлия Светличная и Давиде ла Чечилия открыли в Харькове необычное культурное мероприятие
10 декабря 2018 г.
Вечерний Харьков
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Композиции концерта «Музыка и еда» солисты и симфонический оркестр ХНАТОБа им. М.В. Лысенко исполнили под руководством итальянского дирижера и композитора Аурелио Каноничи.
Мероприятие в Харькове состоялось в рамках III-й недели итальянской кухни в мире. Концерт посвятили 150-летию выдающегося композитора и гурмана Джоаккино Россини. Совместный проект с театром оперы и балета – далеко не единственный для Харьковской области и Италии, сообщает пресс-служба ХОГА.
– Это уже второй концерт, который мы проводим в Харькове. Мы также сотрудничаем с Харьковским университетом имени Каразина. Недавно здесь проводили конференцию для астрономов и астрофизиков. Работаем и над развитием экономических отношений. В марте 2019 года откроются авиарейсы из Харькова в Италию, которые будет осуществлять компания-лоукост. Очень рад, что мы можем развивать сотрудничество в различных сферах, – отметил Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в Украине Давиде ла Чечилия.
Глава ХОГА Юлия Светличная подчеркнула, что сотрудничество Харьковской области с Италией в экономической сфере дает результаты. По сравнению с 2017-м годом внешнеторговый оборот региона с этой страной увеличился на 20%.
– Будем продолжать развивать экономические и культурные наши связи, – заверила Юлия Светличная. – Ведь развитие культуры чрезвычайно важно именно в такие, тяжелые, времена для Украины.
Глава ХОГА отметила, что развитию сферы культуры и искусства в Харьковской области уделяется особое внимание.
– Мы стараемся поддерживать и приводить в порядок все учреждения культуры, а также помогаем, чтобы все те, кто работает в этой сфере, получали достойную зарплату. Мне приятно сказать, что на сессии областного совета поддержали мою инициативу о выделении дополнительных средств, что позволит на 30% увеличить зарплату всем работникам областных академических театров. А сегодня мы расширяем возможности. Мне очень приятно, что вместе с послом Италии мы внедряем новые проекты. И сегодня в Харькове – особый концерт для особого региона.
Во время концерта «Музыка и еда» в ХНАТОБе прозвучали музыкальные произведения Россини, Вагнера, Моцарта, Беллини, Чайковского, Пуччини и Верди.