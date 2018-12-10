Юлия Светличная и Давиде ла Чечилия открыли в Харькове необычное культурное мероприятие 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Композиции концерта «Музыка и еда» солисты и симфонический оркестр ХНАТОБа им. М.В. Лысенко исполнили под руководством итальянского дирижера и композитора Аурелио Каноничи.