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Космической станции NASA удалось записать шум ветра на Марсе: видео-факт

Космической станции NASA удалось записать шум ветра на Марсе: видео-факт
Космическое агентство США впервые записало звук ветра на Красной планете. NASA опубликовало запись на своем официальном канале.
Об этом сообщают «Экономические новости».

Колебания потоков воздуха были «услышаны» сейсмографом космической станции InSight. Исследователи подсчитали, что скорость ветра составила 16-24 километров час. Запись была отправлена межпланетной станцией на Землю 1 декабря.

Этот звук очень похож на земной ветерок. Чтобы всем землянам удалось услышать марсианский ветер, работники NASA увеличили его частоту – подняли на две октавы.


Напомним, что аппарат InSight прилетел на Красную планету 26 ноября. Его посадка прошла мягко и успешно. На данный момент он передает на Землю снимки марсианских пейзажей. Аппарат также привез на соседнюю планету сейсмограф, инструмент RISE и высококачественный термометр, с помощью которых удастся лучше исследовать климат.

В ходе этой миссии ученые собираются детально изучить почву Марса и понять, что происходит в его недрах. Приборы помогут NASA зафиксировать любые почвенные колебания. Сейсмографу под силу записать наималейшую тектоническую активность Красной планеты.

Задачей же инструмента RISE стало фиксирование положения на Марсе аппарата InSight, а также измерение траектории вращения Марса вокруг Солнца.

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