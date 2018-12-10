Космической станции NASA удалось записать шум ветра на Марсе: видео-факт

Колебания потоков воздуха были «услышаны» сейсмографом космической станции InSight. Исследователи подсчитали, что скорость ветра составила 16-24 километров час. Запись была отправлена межпланетной станцией на Землю 1 декабря.
Этот звук очень похож на земной ветерок. Чтобы всем землянам удалось услышать марсианский ветер, работники NASA увеличили его частоту – подняли на две октавы.
Напомним, что аппарат InSight прилетел на Красную планету 26 ноября. Его посадка прошла мягко и успешно. На данный момент он передает на Землю снимки марсианских пейзажей. Аппарат также привез на соседнюю планету сейсмограф, инструмент RISE и высококачественный термометр, с помощью которых удастся лучше исследовать климат.
В ходе этой миссии ученые собираются детально изучить почву Марса и понять, что происходит в его недрах. Приборы помогут NASA зафиксировать любые почвенные колебания. Сейсмографу под силу записать наималейшую тектоническую активность Красной планеты.
Задачей же инструмента RISE стало фиксирование положения на Марсе аппарата InSight, а также измерение траектории вращения Марса вокруг Солнца.