Журналисты подсчитали, во сколько обойдется харьковчанам новогодний стол

Новый год уже не за горами. До того момента, когда вся семья соберется за праздничным столом, осталось меньше месяца.

Поэтому хозяйки уже задумываются над новогодним меню. А оно, подсчитали экономисты, обойдется украинцам куда дороже, чем в прошлом году, ведь обычные овощи, которые входят в состав всех салатов - оливье, селедка под шубой, мимоза - изрядно подорожали.Самый заметный скачек цены – у свеклы. Она стала дороже в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Сейчас в супермаркетах и на рынках Харькова цена за килограмм свеклы составляет от 9,5 до 12 гривен.Лук, без которого также не обойтись во время приготовления блюд, существенно подрос в цене. На харьковских базарах и в магазинах за него просят 15, 16 а то и все 17 гривен за килограмм.Морковь тоже не радует своей дешевизной. Килограмм этого корнеплода обойдется покупателям в 10-11 гривен.Картофель, хоть и является из всех овощей самым дешевым, но также сейчас стоит значительно дороже, чем в прошлом году. За килограмм бульбы продавцы просят 7-8 гривен.Но одними овощами сыт не будешь. Поэтому на новогоднем столе должны быть мясные блюда. Они в этом году будут «кусаться» своей стоимостью. Так, килограмм свинины, которая идет как в холодец, так и на отбивные, в среднем обойдется в 130-140 гривен. Куриное филе будет на 30-50 гривен дешевле. Однако, говорят горожане, цены продавцы еще могут пересмотреть. Поэтому люди стараются хоть немного сэкономить на мясном столе.– Пока цена на мясо держится на прежнем уровне, я уже купила свинину на праздники. Взяла и отбивные, и на холодец, и просто мякоти немного, чтобы запечь в духовке. Полежит немного в морозильнике, ничего страшного. Зато сэкономлю немного хоть на этом, – делится своим лайфаком харьковчанка Наталья.А вот мясную нарезку заранее не купишь, ведь она на праздничном столе должна быть свежей и ароматной. Учитывая нынешние цены на балыки и колбасы, особо их не накупишься, не скрывают люди. Цена килограмма колбасных изделий на рынке стартует от 200 гривен, и это еще бюджетный вариант. Более дорогие сорта обойдутся в 300-350 гривен за килограмм. Сыр, которым дополняют нарезку, в среднем стоит 180-200 гривен за килограмм.Спиртное и напитки в этом году обойдутся горожанам дороже, чем в 2017. Так, бутылка шампанского, которую принято открывать под бой курантов, в среднем сейчас стоит 90-120 гривен. Пол-литра водки, которая за год подорожала почти на 10%, обойдется в 90-100 гривен. Соки-воды стоят 10-25 гривен за литр.Дополнят праздничный стол сладости и фрукты. Средняя цена шоколадных конфет в магазинах Харькова сейчас составляет 140-150 гривен за килограмм. Мандарины и апельсины, которые являются традиционным украшением новогоднего стола, стоят сейчас на рынках и в супермаркетах в районе 30-40 гривен за килограмм.Учитывая скачки цен, скромный праздничный стол для жителей Харькова обойдется в 1200-1500 гривен. А это на 20% больше, чем в 2017 году, подытожили экономисты.