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Президент Украины присвоил ученым Харьковской области почетные звания

Президент Украины присвоил ученым Харьковской области почетные звания
Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №414/2018.
Как сообщает пресс-служба ХОГА, в Указе, в частности, говорится:

«За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украинского государства, многолетний плодотворный труд и по случаю 100-летия основания Национальной академии наук Украины почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено:

- ГНАТЧЕНКО Сергею Леонидовичу - директору Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина, доктору физико-математических наук, профессору;

- ШУЛЬГЕ Николаю Федоровичу - генеральному директору Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», доктору физико-математических наук, профессору».

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