Президент Украины присвоил ученым Харьковской области почетные звания

Как сообщает пресс-служба
ХОГА, в Указе, в частности, говорится:
«За весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украинского государства, многолетний плодотворный труд и по случаю 100-летия основания Национальной академии наук Украины почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины» присвоено:
- ГНАТЧЕНКО Сергею Леонидовичу
- директору Физико-технического института низких температур имени Б.И.Веркина, доктору физико-математических наук, профессору;
- ШУЛЬГЕ Николаю Федоровичу
- генеральному директору Национального научного центра «Харьковский физико-технический институт», доктору физико-математических наук, профессору».