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Ученые, наконец, нашли клятву японских ниндзя: фото-факт

Ученые, наконец, нашли клятву японских ниндзя: фото-факт
Японские исследователи нашли клятву ниндзя, написанную около 300 лет назад. В своей клятве ниндзя по имени Иносуке Кизу выразил благодарность наставнику, который обучил его ниндзюцу — «искусству скрытности».
По словам сотрудников Музея ниндзя в Ига-Уэно, речь не идет о конкретном боевом искусстве: хотя в фильмах о ниндзя обычно делают упор на их мастерское владение оружием, в действительности ниндзя были скорее не воинами, а шпионами. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».



Фото: International Ninja Research Center

Кизу поклялся, что никогда не будет использовать свои навыки ниндзя для кражи, если только ему не прикажут это сделать. Также он пообещал, что не поделится секретными знаниями ни с кем, даже с ближайшими родственниками, а в случае нарушения клятв гнев «больших и малых богов» обрушится и на него, и на его потомков.

В клятве упоминается Бансэнсюкай  — учебник ниндзя, написанный в 17 веке. Кизу клянется сообщить своему наставнику, если ему станут известны какие-либо секреты ниндзя, не описанные в этой книге. Также он обещает не показывать эту книгу никому, кроме высокопоставленных самураев, которые тоже связаны клятвой молчания. Но и самураям полагалось увидеть только первые три страницы. Сейчас Бансэнсюкай переведен на многие языки мира, но многие традиции ниндзя остаются скрытыми, поскольку самые важные сведения передавались из уст в уста.

Иносуке Кизу жил в горном городе Ига, недалеко от имперской столицы Киото. Он принадлежал к семейному клану ниндзя. Клятву нашли среди 130 древних документов, которые недавно были подарены Музею ниндзя потомками Кизу.

По словам Йошики Такао из Международного исследовательского центра ниндзя, письменные источники с упоминанием клятвы ниндзя были обнаружены еще 50 лет назад, однако это первое доказательство, что такая клятва действительно существовала.

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