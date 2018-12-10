Ученые, наконец, нашли клятву японских ниндзя: фото-факт 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Японские исследователи нашли клятву ниндзя, написанную около 300 лет назад. В своей клятве ниндзя по имени Иносуке Кизу выразил благодарность наставнику, который обучил его ниндзюцу — «искусству скрытности».