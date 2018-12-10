В Украине намерены ввести еще один официальный «мужской» праздник 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Уже скоро в календаре могут дописать еще один важный официальный праздник. Минсоцполитики предложило всей Украиной праздновать День отца.