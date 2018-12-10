В Украине намерены ввести еще один официальный «мужской» праздник

На ресурсе Министерства социальной политики появился проект указа Президента, в котором предлагается отмечать День отца на официальном уровне. Отмечать эту дату предлагается в 3-е воскресенье сентября, информируют
«Экономические новости».
К данному указу прилагается и пояснительная записка. В ней сказано, что официальный День отца – шаг на пути становления гендерного равенства в Украине. Помимо этого, предполагается, что праздник позволит укрепить внутрисемейные отношения. Также, с его помощью попытаются улучшить позицию пап, усилить отцовский авторитет в украинских «ячейках общества».
Отметим, что в современном мире День отца официально отмечают многие страны. В нашей же стране в последние годы также приобщились к празднованию, хотя в календаре нет официальной отметки.
В объяснительной записке не сказано лишь, почему в Украине День отца предлагают праздновать в сентябре, если большинстве европейских стран и США его отмечают в июне. Добавим, что Португалия и Испания, изобретшие сам День отца, выбрали для этого события 19 марта.
На данный момент проект, предлагающий появление нового официального праздника, обнародован для ознакомления. Украинцы могут предлагать своим поправки.