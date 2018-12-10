На Новый год харьковчанам будет проще выбраться из города 10 декабря 2018 г. источник 0 0

Плюс 30 поездов. В преддверии новогодних праздников железная дорога увеличила количество подвижного состава.

Уже открыты продажи на дополнительный поезд №205, который следует из Харькова в Покровск. Цена плацкартного билета – 150 гривен, купе обойдется пассажирам в 242 гривны. Он будет курсировать с 28 по 30 декабря и 2, 4, 5 января.



Также можно приобрести билет на поезд №797/798 «Харьков-Запорожье». Он будет везти пассажиров в две стороны 25 декабря, а также 1и 8 января. Цена поездки – около 250 гривен.