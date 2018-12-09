События недели на Харьковщине от Михаила Кириленко 9 декабря 2018 г. Михаил Кириленко 0 0

Одним из самых значительных событий этой недели (и не только этой) для Харьковской области стало формирование в облсовете депутатской группы «Единство и развитие Харьковщины», в состав которой вошли 90 из 120 депутатов (это 3/4 депутатов облсовета!)