События недели на Харьковщине от Михаила Кириленко
9 декабря 2018 г.
Михаил Кириленко
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9 декабря 2018 г.
Михаил Кириленко
Важность этого события сложно недооценить, потому что впервые создается настолько большое объединение, которое на первое место ставит интересы жителей области и продолжение развития. Председателем «Единства и развития Харьковщины» единогласно избрана Юлия Светличная, которая сразу сделала акцент на поставленных задачах:
– особое внимание в будущем году, как и в 2018-м, будут уделять строительству и ремонту дорог в области; также приоритетными будут социальная и гуманитарная сфера – прежде всего, восстановление больниц и социальная защита харьковчан. В планах также завершение строительства филармонии, а также строительство современного онкологического комплекса, новых центров административных услуг, школ, детских садов и спортивной инфраструктуры.
На сессии областного совета было принято решение о присвоении звания Почетного гражданина Харьковской области главе Администрации Президента Украины Игорю Райнину, который возглавлял ХОГА с 3 февраля 2015 по 29 августа 2016 года. Абсолютное большинство депутатов поддержали решение специальной комиссии, которая отметила его весомый вклад в развитие Харьковщины, способствовавший повышению авторитета области как на государственном, так и на международном уровнях. Игорь Райнин является доктором юридических наук, кандидатом наук по государственному управлению, Заслуженный экономист Украины.
Областной бюджет на 2019 год – принят. Соответствующее решение приняли на заседании сессии областного совета 6 декабря. Директор Департамента финансов ХОГА Сергей Овсянников отметил, что проект бюджета на 2019 год был разработан на основе показателей, которые были доведены после первого чтения государственного бюджета. В предложенном бюджете отражены расходы только на защищенные статьи: зарплата, медикаменты, энергоносители. В соответствии с ними бюджетные учреждения должны начать новый год уже с новой минимальной зарплатой, которая должна составлять 4173 грн, и новыми социальными стандартами.
На данный момент доходная и расходная части бюджета запланированы в размере более 13,4 млрд грн.
В рамках проекта «Энергия света», который инициирован главой ХОГА Юлией Светличной, планируют отремонтировать освещение на 2,5 тыс. подъездов жилых домов. На 2019 год предлагается финансирование в объеме 55 млн грн. 50 миллионов – за счет средств областного бюджета и 5 млн – это софинансирование из местных бюджетов.
В перечень объектов, которые будут финансироваться в рамках программы, в первую очередь, включали:
– объекты социального значения (школы, детские сады, больницы, амбулатории и т.д.);
– центральные улицы и основные маршрутные направления;
– основные объекты благоустройства (парки, скверы, площади и т.д.);
– многоквартирный жилой фонд области.
В 2019 году начнется глобальный ремонт дороги Харьков – Лозовая – Павлоград. По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, в 2019 году планируется полностью отремонтировать участок дороги от Мерефы до города Лозовая протяженностью 71,3 км. Также будут отремонтированы два путепровода на этом участке дороги: в Тарановке (Змиевской район) и в Герсевановке (Лозовской район). На этих сооружениях будут восстановлены деформационные швы и отремонтированы тротуары. Кроме того, первоочередные ремонтные работы будут проведены на наиболее разрушенных участках трассы от Лозовой до границы с Днепропетровской областью.
В 2019 году на Харьковщине планируют строить и реконструировать около 300 объектов. По информации директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрея Колоса, при разработке программы за основу взяли прогноз экономического и социального развития Украины на 2019 - 2021 годы, утвержденный постановлением Кабинета министров: «Показатели развития области спрогнозированы, исходя из этих базовых показателей с корректировкой на тенденции развития региона и учетом вопросов, отработанных с различными предприятиями из многих отраслей. Прогнозируется, что индекс промышленной продукции в следующем году достигнет уровня 102,6%. Индекс продукции сельского хозяйства – 101,6%. То есть, рассчитываем на прирост в обеих отраслях».
Также на сессии облсовета принята программа «Здоровье Слобожанщины» на 2019-2020 годы. Начальник Управления здравоохранения ХОГА Богдан Федак уточнил, что среди основных задач программы на 2019 год – материально-техническое укрепление учреждений здравоохранения и обеспечение жителей области, в первую очередь, необходимыми медицинскими препаратами.
Что касается обновления медицинского оборудования и внедрения новых технологий диагностики и лечения, среди первоочередных задач программа «Здоровье Слобожанщины» определяет укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения вторичного уровня, на базе которых предполагается создание больниц интенсивного лечения.
Во время пленарного заседания XVIII сессии Харьковского областного совета утвердили программу «Новое образовательное пространство Харьковщины» на 2019-2023 годы, согласно которой, в том числе, в 2019 году запланировано открыть 15 детских садов.
Также запланировано открытие 10 ресурсных комнат и 15 медиатек.
В 2019 году в области планируют обеспечить жильем 60 участников АТО и ООС в рамках программы предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области на 2019-2021 годы. В целом же за три года работы программы она даст возможность обеспечить жильем непосредственно 180 участников антитеррористической операции и операции объединенных сил.
Депутаты областного совета поддержали предложение главы ХОГА о предоставлении 30%-ной надбавки к зарплате для артистов театров и концертных учреждений, которые подчиняются области и имеют статус академических.
Среди коллективов, которые будут получать с 2019 года большие зарплаты, коллективы театров им. Т.Г. Шевченко, им. А.С. Пушкина, кукол им. В.А. Афанасьева, для детей и юношества, музыкальной комедии, Молодежный симфонический оркестр «Слобожанский», Большой Слобожанский ансамбль песни и танца и Харьковская областная филармония.
В области заработали 27 мобильных постов полиции, а военные готовят учения по теробороне. Об этом заявили на еженедельном брифинге в ХОГА. Также, советник председателя ХОГА Сергей Стороженко отметил, что неделя в регионе прошла спокойно: «Область управляемая, Харьковская облгосадминистрация работает в обычном режиме. Глава ХОГА Юлия Светличная провела, как и было запланировано, Совет обороны Харьковской области, где обсудили соответствующие вопросы, приняли решение о координации работы всех структур, отвечающих за жизнеобеспечение нашего края»
Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев на селекторном совещании Минсоцполитики поделился информацией о том, что в 2018 году в области оздоровлением и отдыхом охватили около 300 тысяч детей.
Также, по данным, которые были озвучены во время мероприятия, в 2018 году область получила 21,8 млн грн на приобретение жилья для детей-сирот. За этот счет запланировано приобрести 33 объекта: 7 жилых домов - для ДДСТ и 26 квартир. Также было отмечено, что 97,7% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, Харьковской области воспитываются в семьях. И это лучший показатель в Украине.
Глава ХОГА и посол Италии открыли в Харькове итальянско-украинское культурное мероприятие. По информации губернатора, сотрудничество Харьковской области с Италией в экономической сфере дает результаты: псравнению с 2017-м годом внешнеторговый оборот региона с этой страной увеличился на 20%.
Очень важным в плане международного сотрудничества стало достижение договоренности между Юлией Светличной и Кястутисом Ланчинскасом (председатель КМЕС в Украине) о том, что офис Консультативной миссии ЕС продолжит работу в Харьковской области.
Во время встречи стороны обсудили ход реформирования правоохранительных органов и внедрение ими современных методов и лучших практик международных партнеров. Одним из поднятых вопросов стало дальнейшее повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам и взаимодействия полиции с общественностью.
В целом можно говорить о том, что даже введение военного положение на территории области не смогло внести коррективы в заранее принятый курс развития. Конечно есть определённые коррективы, больше внимания уделяется вопросам безопасности и работе правоохранительных органов, но в то-же время видна полная и системная реализация ранее озвученного обещания Юлии Светличной о том, что права и интересы жителей области, а также развитие области, будут на первом месте.
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