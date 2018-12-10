Харьков

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В Харьковской области разворачивается важная операция

В Харьковской области разворачивается важная операция
Леса и рынки Харьковской области проверяют госэкоинспекторы, правоохранители, работники управления лесного и охотничьего хозяйства и представители общественности.
Рабочую группу создали в Государственной экологической инспекции в Харьковской области. Группа «будет осуществлять мероприятия, направленные на профилактику незаконных вырубок в местах произрастания новогодних елок и их реализации».

В Госэкоинспекции напомнили, что все хвойные деревья, которые реализуются на торговых площадках, должны быть оснащены специальным номером и штрих-кодом.

Все номера бирок и штрих-кодов занесены в единую базу Государственного агентства лесных ресурсов. В номере бирки закодирована информация о виде, сорте дерева и из какого лесничества оно было отпущено, объясняют специалисты.

За незаконную вырубку предусмотрены значительные суммы штрафов: от 5 до 10 необлагаемых минимумов для граждан и от 7 до 12 – для должностных лиц. Кроме этого, в зависимости от диаметра ствола дерева одновременно начисляются и убытки.

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