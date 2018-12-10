Харьков

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В Харьковской области принят бюджет на 2019 год

В Харьковской области принят бюджет на 2019 год
В Харьковской области принят бюджет на 2019 год В приоритете в 2019 году – социальная, гуманитарная сфера и ремонт дорог, сообщила глава ХОГА Юлия Светличная, подводя итоги XVIII сессии Харьковского областного совета.
Руководитель области отметила, что утверждение в ходе сессии областного бюджета – 2019 позволит региону спокойно и стабильно начать новый год.

– В областном бюджете на 2019 год учтено немало социальных вопросов, предоставляющих возможность обеспечить незащищенные слои населения теми денежными пособиями, которые были предусмотрены в 2018 году, – заверила Юлия Светличная.

Очерчивая приоритеты развития региона на следующий период, руководитель Харьковской ОГА отметила, что, кроме сферы культуры, внимание будет уделяться всему гуманитарному блоку и социальной сфере.

– У нас много планов на следующий год по развитию региона. Продолжим системно восстанавливать те заведения, которые нуждались в этом десятилетиями, – сказала Юлия Светличная. – Одним из приоритетных вопросов является восстановление больниц. Параллельно продолжим закупать новое оборудование. Будем строить новый современный онкологический центр, объекты спортивной инфраструктуры, центры предоставления административных услуг. Будем проводить ремонты и строительства, которые обеспечат детей дошкольным образованием, ремонтировать школы.

Особым вопросом, который будет находиться под контролем руководства области, остается ремонт дорог.

– В этом году мы многое сделали. Были восстановлены три крупные магистрали – на Луганск, Донецк, Сумскую область. В следующем году продолжим работу и по восстановлению местных дорог, а также начнем ремонт, а по сути – новое строительство дороги Харьков – Лозовая – Павлоград. Деньги на это удалось заложить в государственном бюджете отдельной строкой, – сообщила глава Харьковской ОГА.

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