В Харьковской области принят бюджет на 2019 год

Руководитель области отметила, что утверждение в ходе сессии областного бюджета – 2019
позволит региону спокойно и стабильно начать новый год.
– В областном бюджете на 2019 год учтено немало социальных вопросов
, предоставляющих возможность обеспечить незащищенные слои населения теми денежными пособиями, которые были предусмотрены в 2018 году, – заверила Юлия Светличная.
Очерчивая приоритеты развития региона на следующий период, руководитель Харьковской ОГА отметила, что, кроме сферы культуры
, внимание будет уделяться всему гуманитарному блоку и социальной сфере.
– У нас много планов на следующий год по развитию региона. Продолжим системно восстанавливать те заведения, которые нуждались в этом десятилетиями, – сказала Юлия Светличная. – Одним из приоритетных вопросов является восстановление больниц
. Параллельно продолжим закупать новое оборудование. Будем строить новый современный онкологический центр
, объекты спортивной инфраструктуры, центры предоставления административных услуг. Будем проводить ремонты и строительства, которые обеспечат детей дошкольным образованием, ремонтировать школы.
Особым вопросом, который будет находиться под контролем руководства области, остается ремонт дорог.
– В этом году мы многое сделали. Были восстановлены три крупные магистрали – на Луганск, Донецк, Сумскую область. В следующем году продолжим работу и по восстановлению местных дорог, а также начнем ремонт, а по сути – новое строительство дороги Харьков – Лозовая – Павлоград
. Деньги на это удалось заложить в государственном бюджете отдельной строкой, – сообщила глава Харьковской ОГА.