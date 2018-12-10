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В храм под Харьковом привезли христианские святыни

В храм под Харьковом привезли христианские святыни
В Изюм Харьковской области привезли мощи священномученика Киприана и мученицы Иустинии.
По информации пресс-службы Изюмской епархии, 8 декабря митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил славление у образа Божией Матери "Всецарица" и мощей священномученика Киприана и мученицы Иустинии.

Теперь святыни отбыли в Борисо-Глебский женский монастырь, потом они будут пронесены по приходам епархии.

Для справки. Священномученик Киприан и мученица Иустиния пострадали в Никомидии в 304 году. Они много сделали для распространения христианства. Это вызвало гнев противников и гонителей христианства. Получив донос о том, что Киприан и Иустиния отвращают народ от богов, правитель той области Эвтолмей схватил их и приказал пытать. Затем он отослал их к римскому императору, по приказу которого Киприана и Иустинию казнили.

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