Исследователи выяснили, в каких странах люди чаще улыбаются 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ученые заметили, что американцы и жители Западной Европы гораздо более эмоциональны и чаще улыбаются, чем жители Китая или России.