Исследователи выяснили, в каких странах люди чаще улыбаются

Ученые заметили, что американцы и жители Западной Европы гораздо более эмоциональны и чаще улыбаются, чем жители Китая или России.

Известно, что в одних странах люди более склонны проявлять эмоции, чем в других. Ранее ученые связывали это с географическими, культурными и историческими факторами, и это отчасти правильно. Но психологи из Висконсинского университета в Мэдисоне предположили, что социальные нормы разных народов могут быть также связаны с миграцией. Об этом сообщает «Вокруг света. Украина» со ссылкой на National Geographic.Для проверки своей гипотезы исследователи рассортировали страны по количеству иммигрантов. В итоге Канада – одно из популярнейших направлений для переезда – получила отметку «63»: это означает, что современное население этого государства за последние 500 лет сформировали выходцы из 63 других стран. А вот для Китая или Японии этот показатель составил «1».Затем ученые воспользовались результатами предыдущих работ своих коллег. В частности, в рамках одного из тестов более 5000 респондентов из 32 стран заполняли анкету, рассказывая о своей реакции на ту или иную ситуацию. Результаты показали, что чем выше у страны индекс миграции, тем больше эмоций люди готовы выражать открыто и искренне.После этого исследователи из Висконсинского университета провели собственный эксперимент, участниками которого стало более 700 человек из девяти стран: Канады, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Израиля, Японии, Новой Зеландии и США. Их задачей было найти причины для улыбки. К каждому вопросу полагалось семь вариантов ответа, от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Рассматривались разные ситуации – например, «человек улыбается, когда он счастлив», «когда он хочет вам что-то продать», «когда он зависит от вас» и так далее. И результаты тестов полностью подтвердили гипотезу.Сравнив данные по каждому государству с его индексом миграции, ученые обнаружили, что жители стран, сформированных за счет мигрантов, например США, улыбаются в связи с положительными эмоциями и событиями, тогда как в странах с невысоким числом мигрантов (Япония) основным поводом для улыбок являются формальный этикет и социальная иерархия.Итоги научной работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.