На Харьковщине стартовали сборы с бойцами соединения теробороны 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В первый день занятий - 8 декабря - свои профессиональные навыки усовершенствовали более тысячи военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщили в Харьковском облвоенкомате.



– В ходе сборов будут проводиться занятия по огневой, тактико-специальной и медицинской подготовке, а также по другим направлениям военного обучения. Практические занятия организованы на базе военных полигонов боевых частей Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, - пояснил командир бригады подполковник Игорь Кифоренко.



Проверочные сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны, проводятся под руководством военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата Юрия Калгушкина.



По его словам, руководителями на учебных местах назначены наиболее подготовленные военнослужащие с боевым опытом. Также на общественных началах к организации сборов широко привлекались инструкторы различных военно-спортивных и военно-патриотических объединений.



– Таким образом мы постарались максимально достичь учебных целей и вооружить защитников Украины новыми военными знаниями и навыками, - подытожил полковник Юрий Калгушкин.



Сборы с военнообязанными и резервистами оперативного резерва второй очереди, приписанными к отдельной бригаде территориальной обороны, на Харьковщине продлятся до 22 декабря. Об этом сообщают в Региональном медиа-центре МО Украины (г. Харьков).