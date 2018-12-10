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Педраса отреагировал на свое поражение в бою с Ломаченко (видео)

Педраса отреагировал на свое поражение в бою с Ломаченко (видео)
Хосе Педраса заявил, что гордится тем, как прошел его бой и назвал Ломаченко лучшим боксером в мире.
Об этом после поединка сказал Педраса, слова которого цитирует Василий Ломаченко на своей странице в Facebook.

По словам пуэрториканца, не смотря на проигрыш, он доволен своим выступлением и гордится собой.

– Доволен своим выступлением сегодня. Я прошел 12 раундов с лучшим боксером в мире. Знал, кому мы противостояли. Считаю, это был близкий бой до нокдаунов. В итоге, я доволен тем, что проделал, – сказал Педраса.

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