Педраса отреагировал на свое поражение в бою с Ломаченко (видео) 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Хосе Педраса заявил, что гордится тем, как прошел его бой и назвал Ломаченко лучшим боксером в мире.

Об этом после поединка сказал Педраса, слова которого цитирует Василий Ломаченко на своей странице в Facebook.



По словам пуэрториканца, не смотря на проигрыш, он доволен своим выступлением и гордится собой.



– Доволен своим выступлением сегодня. Я прошел 12 раундов с лучшим боксером в мире. Знал, кому мы противостояли. Считаю, это был близкий бой до нокдаунов. В итоге, я доволен тем, что проделал, – сказал Педраса.



