В Харькове проведут забег Санта Клаусов

Об этом на странице в Facebook сообщили
организаторы мероприятия.
Начало сбора участников запланировано на 15:00 возле кинотеатра. Забег в 15:30. Как отмечают организаторы, протяженность дистанции составит один километр. Ее смогут преодолеть все: взрослые, дети, девушки на каблуках. После финиша на главной аллее пройдет торжественный парад всех участников, а затем награждение победителей на сцене. Кроме того, все "Санта Клаусы" получат медали и подарки от спонсоров. В этот же вечер в парке Горького состоится торжественное открытие новогодней елки.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове утвердили план мероприятий к Новому году. По данным представителей горсовета, первые праздники для детей пройдут 19 декабря. 26 декабря откроется главная елка на центральной площади. С 27 декабря по 5 января в городе пройдет ряд спектаклей для школьников. Проводить нынешний и встретить Новый год все желающие смогут на площади Свободы. Там праздничная программа начнется в 23:00 31 декабря и продолжится до 02:00 1 января. В разных частях города празднование будет продолжаться до 18 января.