Медики назвали главные симптомы при сердечной недостаточности

Возникновение сердечной недостаточности сопровождается несколькими симптомами, информируют
«Экономические новости».
Первым медики называют недостаток воздуха. Насторожить должна нехватка кислорода, возникающая во время выполнения привычных для человека дел. Такое ощущения может быть спровоцировано уменьшением сердечной способности к перекачиванию крови.
Вторым сигналом является отечность конечностей. Этот симптом связан с задержкой жидкости в организме, возникающей из-за неправильной работы сердечной мышцы.
Также насторожить должен беспричинный кашель. Иногда он может свидетельствовать об отеке легких. Жидкость в легких может накапливаться из-за недостаточного функционирования сердца.
Еще одним симптомом сердечной недостаточности является хроническая усталость. Из-за того, что сердце неспособно перекачать нужное количество крови, некоторые участки тела недополучают питания.
Может наблюдаться и учащенное сердцебиение. Медики его объясняют тем, что организм пытается перекачать больше крови.
В случае наличия вышеперечисленных симптомов следует обязательно обратиться к врачу.