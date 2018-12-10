Медики назвали главные симптомы при сердечной недостаточности 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сердечная недостаточность – очень распространенное заболевание в современном мире. Эта болезнь способна в дальнейшем спровоцировать инсульт и инфаркт.