Харьков

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Нацкомиссия утвердила новые тарифы на отопление и горячую воду в Харькове

Нацкомиссия утвердила новые тарифы на отопление и горячую воду в Харькове
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря утвердила КП  "Харьковские тепловые сети" новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.
Тарифы на отопление составят:

- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1539,50 грн./Гкал (действующий тариф - 1307,39 грн./Гкал);
- для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 39,38 грн. за 1 кв. м в месяц (действующий тариф - 33,44 грн. за 1 кв. м).

Тарифы на горячую воду составят:

- при подключении полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой - 93,22 грн. за 1 куб. м. (действующий - 80,71 грн. за 1 куб. м.);
- при отсутствии полотенцесушителей - 86,32 грн. за 1 куб. м (действующий - 74,85 грн. за 1 куб. м.).

Новые тарифы начнут действовать после их официального опубликования.

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