Нацкомиссия утвердила новые тарифы на отопление и горячую воду в Харькове 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 10 декабря утвердила КП "Харьковские тепловые сети" новые тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение.

Тарифы на отопление составят:



- для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными приборами учета тепловой энергии - 1539,50 грн./Гкал (действующий тариф - 1307,39 грн./Гкал);

- для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета тепловой энергии - 39,38 грн. за 1 кв. м в месяц (действующий тариф - 33,44 грн. за 1 кв. м).



Тарифы на горячую воду составят:



- при подключении полотенцесушителей к системам централизованного снабжения горячей водой - 93,22 грн. за 1 куб. м. (действующий - 80,71 грн. за 1 куб. м.);

- при отсутствии полотенцесушителей - 86,32 грн. за 1 куб. м (действующий - 74,85 грн. за 1 куб. м.).



Новые тарифы начнут действовать после их официального опубликования.