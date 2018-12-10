Харьков

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Харьковский ансамбль представил Украину на фестивале в Израиле

Харьковский ансамбль представил Украину на фестивале в Израиле
Ансамбль танца «Мрія» Дворца культуры Основянского района принял участие в VIII Фестивале украинской культуры, который проходил со 2 по 7 декабря в Нетании (Израиль).
Мероприятие прошло при поддержке Посольства Украины в Израиле и Министерства абсорбции Израиля. Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко поздравил коллектив ансамбля с ярким выступлением, в которое вошли хореографические миниатюры, посвященные разным регионам Украины.

Израильская сторона подготовила программу для посланников украинской культуры из Харькова, которые смогли посетить Иерусалим, Вифлеем, Тель-Авив, Яффо и Хайфу.

Образцовый ансамбль танца «Мрія» Дворца культуры Основянского района – обладатель Гран-при и победитель международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов хореографического искусства. Также коллектив представляет украинскую культуру и Харьков на фестивалях и форумах в различных странах, танцоры уже побывали в Турции, Алжире, Мексике, Франции, Чехии, Польше и Венгрии.

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