Харьковский ансамбль представил Украину на фестивале в Израиле 10 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Ансамбль танца «Мрія» Дворца культуры Основянского района принял участие в VIII Фестивале украинской культуры, который проходил со 2 по 7 декабря в Нетании (Израиль).

Мероприятие прошло при поддержке Посольства Украины в Израиле и Министерства абсорбции Израиля. Посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко поздравил коллектив ансамбля с ярким выступлением, в которое вошли хореографические миниатюры, посвященные разным регионам Украины.



Израильская сторона подготовила программу для посланников украинской культуры из Харькова, которые смогли посетить Иерусалим, Вифлеем, Тель-Авив, Яффо и Хайфу.



Образцовый ансамбль танца «Мрія» Дворца культуры Основянского района – обладатель Гран-при и победитель международных и всеукраинских фестивалей и конкурсов хореографического искусства. Также коллектив представляет украинскую культуру и Харьков на фестивалях и форумах в различных странах, танцоры уже побывали в Турции, Алжире, Мексике, Франции, Чехии, Польше и Венгрии.